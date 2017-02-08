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Открытие пермских ученых: добыча платины и серебра из воды

Наука
Ученые Пермского университета разработали химические реагенты, которые позволяют добывать из воды редкие металлы, платину и серебро

Пермь, 8 февраля 2017, 10:06 — REGNUM  Разработка ученых Пермского университета будет полезна для предприятий, при анализе продуктов металлургии, а также для тех, кто активно использует и исследует водные ресурсы, в том числе службы экологического надзора и охраны природы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза, профессор химического факультета ПГНИУ Михаил Дегтев вместе с командой учёных кафедры аналитической химии и экспертизы создал группу реагентов, которые позволяют"вытянуть» из водных растворов все вещества — от редких и драгоценных металлов до вредных компонентов, которые попадают в окружающую среду при заводских выбросах.

«В основе наших реагентов лежит органическое вещество антипирин. При его взаимодействии с определенными кислотами происходит процесс экстракции — выделение веществ из воды. Так можно получить не только скандий, но и радиоактивные элементы, платину, серебро, железо, медь, кобальт, таллий, золото и палладий«, — отметил доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой аналитической химии и экспертизы химического факультета ПГНИУ Михаил Дегтев.

В России в этом направлении работают еще три научных центра, но все из них столкнулись с проблемой небольшой ёмкости — самого реагента нужно затратить большое количество, при этом из воды он выделяет совсем немного нужного вещества. Метод, созданный учёными-химиками Пермского университета, позволяет получить до 100% искомого материала, при этом ресурсы для реакции затрачиваются минимальные.

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