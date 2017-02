‍Учёные определили, когда Землю охватила кислородная катастрофа

Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Кардинальное изменение состава земной атмосферы произошло 2426−2460 миллионов лет назад. Повышение концентрации кислорода в «воздухе» привело к кислородной катастрофе. Учёные установили это в ходе исследования, пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Выводы сделано в ходе изучения магматических пород, привезённых из Южной Африки. Учёные провели датировку образцов с помощью уран-свинцового метода.

Выяснилось, что к моменту наступления кислородной катастрофы Земля находилась под слоем снег и льда. Вода не соприкасалась с воздухом.

Отмечается, что эти сведения существенно меняют картину, которая до сих пор складывалась у учёных. Прежде исследователи полагали, что возраст кислородной катастрофы на сто миллионов лет меньше.

Напомним, уран-свинцовый метод датирования применяется к геологическим объектам, содержащим уран. Датирование определяет, какая доля урана успела подвергнуться распаду за время существования объекта. В этом радиоизотопном методе используют два урановых изотопа: каждый из них распадается до разных изотопов свинца.

