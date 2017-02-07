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Полпред Белавенцев нацелил вузы Ставрополья на востребованные специальности

Наука
Федеральному чиновнику представлен научный потенциал Ставрополья

Ставрополь, 7 февраля 2017, 23:04 — REGNUM  

Полномочный представитель президента РФ в СКФО Олег Белавенцев оценил научный потенциал Северо-Кавказского федерального университета. Ему представлены разработки и достижения интерактивной площадки «Территория взаимопонимания: профориентация и обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья», лабораторий интеллектуальных сетей и робототехники, научно-лабораторного комплекса «Чистые зоны».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе полпреда, в беседе с ректором СКФУ Алиной Левитской он одобрил стремление вуза уделять больше внимания обучению студентов, специальности которых востребованы в промышленном секторе, инфраструктурных организациях, социально-гуманитарной сфере и рекреационном комплексе Северо-Кавказского федерального округа.

Полномочный представитель президента РФ в СКФО познакомился с системами поверхностного анализа грунта, с помощью которых не первый год идет поиск месторождений полезных ископаемых в крае, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по информации и связям с общественностью СКФУ. Проводится мониторинг сельскохозяйственных земель геофизическими методами с целью оценки кадастровой стоимости и повышения плодородия.

Отдельным направлением разработок института является поиск археологических артефактов. На Ставрополье по данным краеведческого музея еще более трех тысяч неисследованных курганов. В пресс-службе губернатора добавили ИА REGNUM, что с применением разработанных приборов были обнаружены около 40 мест массового захоронения жертв фашистской оккупации.

Институт электроэнергетики, электроники и нанотехнологий представил достижения в области создания интеллектуальных электрических сетей. Совместно с индустриальным партнером АО «Энергомера» специалисты института разработали экспериментальные образцы системы, позволяющие определять не только район хищения электроэнергии, но и выявлять недобросовестных потребителей, а также величину несанкционированного потребления.

Эти системы уже год работают в городе Михайловске. Сейчас краевые власти ведут переговоры с сетевыми компаниями о повсеместном внедрении подобных технологий.

Белавенцеву была представлена также простейшая модель внутридомовой сети, позволяющая выявлять «плохие» контакты и своевременно устранять одну из причин пожаров внутри зданий.

Институт математики и естественных наук продемонстрировал разработки в области мониторинга миграционных процессов на основе геоинформационных технологий. Миграционные процессы исследуется в разрезе страны, округа, муниципальных районов и населенных пунктов.

СКФУ является единственным университетом на юге РФ, который обладает центром приема космической информации, что позволяет проводить исследования по сохранению пастбищ и тех земель, которые находились под садами, по выявлению земель, нерационально используемых собственниками, агрохолдингами и т.д.

«При помощи этой системы мы выяснили, что у нас на 2013 год было 27 процентов не налогооблагаемой земли. Сейчас у нас 19 процентов», — отметил губернатор края Владимир Владимиров.

Интерес полпреда вызвала учебно-научная лаборатория «Робототехнические системы», на базе которой ежегодно около сотни школьников края получают навыки программирования андроидных роботов и квадрокоптеров, создания flash‑ и gif-анимации, ремонта компьютеров, настройки сетевого оборудования.

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