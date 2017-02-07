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Китайский ученый стал самым молодым постоянным сотрудником MIT в истории

Наука
34-летний Чжан Фэн побил рекорд своего соотечественника, который стал профессором MIT в 35 лет

Вашингтон, 7 февраля 2017, 14:48 — REGNUM  Исследователь из КНР Чжан Фэн установил новый рекорд, став самым молодым постоянным сотрудником Массачусетского технологического института (MIT). Самый молодой профессор в истории MIT занимается изучением биологии.

По словам китайского ученого, он очень благодарен руководству MIT за оказанное доверие и назначение на должность. В настоящее время Чжан Фэн работает над созданием инструментов, которые позволят редактировать геном человека, пишет «Наньцзао жибао».

По данным китайских журналистов, Чжан провел обширное исследование о роли генетических и эпигенетических механизмов в основе заболевания нервной системы, в частности сложных расстройств, таких как психиатрические и неврологические заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, специалисты из Хэфэйского физического университета при Академии наук КНР разработали гибридный магнит, интенсивность которого составляет 400 тыс. Гс.

Читайте ранее в этом сюжете: Ученые из КНР разработали новый сверхмощный магнит

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