Китайский ученый стал самым молодым постоянным сотрудником MIT в истории
Вашингтон, 7 февраля 2017, 14:48 — REGNUM Исследователь из КНР Чжан Фэн установил новый рекорд, став самым молодым постоянным сотрудником Массачусетского технологического института (MIT). Самый молодой профессор в истории MIT занимается изучением биологии.
По словам китайского ученого, он очень благодарен руководству MIT за оказанное доверие и назначение на должность. В настоящее время Чжан Фэн работает над созданием инструментов, которые позволят редактировать геном человека, пишет «Наньцзао жибао».
По данным китайских журналистов, Чжан провел обширное исследование о роли генетических и эпигенетических механизмов в основе заболевания нервной системы, в частности сложных расстройств, таких как психиатрические и неврологические заболевания.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, специалисты из Хэфэйского физического университета при Академии наук КНР разработали гибридный магнит, интенсивность которого составляет 400 тыс. Гс.
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