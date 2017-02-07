В Китае стартовала 38-я океаническая научная экспедиция

Циндао, Китай, , 11:53 — REGNUM Исследовательское судно «Сянъянхун-09» со 150 учеными на борту покинуло порт Циндао и легло на курс по направлению к Марианской впадине, где ученым предстоит провести целый ряд погружений, главной целью которых станет изучение биосистемы на дне впадины и поиск полезных ресурсов на дне океана.

Ожидается, что экспедиция продлится более 120 дней. Предыдущая экспедиция продлилась с 6 февраля по 9 июня 2016 г. В июне 2012 г. китайский батискаф «Цзяолун» достиг глубины 7062 метра, в этом году ученые планируют побить данный рекорд, пишет «Сина синьвэнь».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 1 февраля китайские исследователи выполнили все поставленные задачи и завершили 33-ю арктическую экспедицию КНР в канун Китайского нового года. Главная задача по поиску подходящего места для строительства новой научно-исследовательской станции выполнена, однако детали ее пока не раскрываются.

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