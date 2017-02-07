Ученые: Электронные сигареты безопаснее обычных

По мнению ученых, электронные сигареты и никотиновые пластыри оказывают идентичное влияние на организм человека

Лондон, , 11:44 — REGNUM Группа ученых из нескольких университетов Великобритании заявила, что электронные сигареты (вейпинг) оказались безопаснее для здоровья людей, чем обычные сигареты. Соответствующее исследование, как передает EurekAlert!, опубликовано в журнале Annals of Internal Medicine.

«Длительные исследования показали, что бывшие курильщики, которые полностью заменили простые сигареты на электронные, сократили потребление канцерогенных химических веществ в сравнении с теми, кто по-прежнему курит табачные изделия», — говорится в сообщении.

По мнению ученых, электронные сигареты и никотиновые пластыри оказывают идентичное влияние на организм человека.

7 сентября 2016 г. «Российская газета» со ссылкой на спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова сообщила, что Мосгордума намерена провести опрос среди москвичей об их отношении к вейпингу, после чего может быть внесена инициатива о запрете использования электронных испарителей в общественных местах.

По его мнению, вейпинг является такой же пропагандой курения, и «недопустимо, когда молодежь дымит в метро, автобусах или даже на детских площадках».