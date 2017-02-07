В Бразилии ученые нашли похожие на «Стоунхендж» постройки

Возраст находок бразильские, британские и канадские археологиоценили в 1,4-2,3 тыс. лет

Бразилиа, , 10:47 — REGNUM В лесах Амазонки обнаружены постройки, напоминающие английский Стоунхедж, сообщает The Telegraph со ссылкой на статью в журнале Proceedings ofthe National Academy of Sciences.

Возраст находок бразильские, британские и канадские археологи оценили в 1,4−2,3 тыс. лет. Сооружения представляют собой вычерченные в земле круги и квадраты, их протяженность — около 300 метров.

Ученые нашли постройки с помощью беспилотников — они исследовали Амазонскую низменность после вырубки лесов. Это может свидетельствовать о том, что древние жители местности также вырубали и выжигали леса.

Бразильские геоглифы, по мнению ученых, возникали эпизодически и, скорее всего, выполняли ритуальные функции.