В Бразилии ученые нашли похожие на «Стоунхендж» постройки
Возраст находок бразильские, британские и канадские археологиоценили в 1,4-2,3 тыс. лет
Бразилиа, 7 февраля 2017, 10:47 — REGNUM В лесах Амазонки обнаружены постройки, напоминающие английский Стоунхедж, сообщает The Telegraph со ссылкой на статью в журнале Proceedings ofthe National Academy of Sciences.
Возраст находок бразильские, британские и канадские археологи оценили в 1,4−2,3 тыс. лет. Сооружения представляют собой вычерченные в земле круги и квадраты, их протяженность — около 300 метров.
Ученые нашли постройки с помощью беспилотников — они исследовали Амазонскую низменность после вырубки лесов. Это может свидетельствовать о том, что древние жители местности также вырубали и выжигали леса.
Бразильские геоглифы, по мнению ученых, возникали эпизодически и, скорее всего, выполняли ритуальные функции.
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