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Жителю Миссисипи вырезали опухоль весом 60 килограмм

Наука
Согласились на операцию только врачи госпиталя города Бейкерсфилд в Калифорнии

Бейкерсфилд, США, 7 февраля 2017, 05:48 — REGNUM  Врачи вырезали у жителя штата Миссисипи Роджеру Логану нераковую опухоль весом от 130 до 140 фунтов (около 60 кг), передает Associated Press 7 февраля.

Опухоль, которая за несколько лет выросла у Логана в нижней части живота, была уникальной не только по своим размерам. Кроме этого она имела свое источник поступления крови, из-за чего операция была достаточно сложной.

Согласились на операцию врачи госпиталя города Бейкерсфилд в Калифорнии, имевшие опыт удаления подобных опухолей. Шанс пациента выжить был меньше 50%. Тем не менее, Логан не только остался жив, но и впервые за несколько лет пробует ходить.

«Мои ноги вместе, — говорит Логан — Они не были вместе уже много лет».

Сообщается, что в данный момент Логан восстанавливается, и через пару недель отправится домой — за три тысячи километров от центральной Калифорнии.

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