ФАС готова ограничить рекламу гомеопатии после решения Минздрава РФ

Москва, , 16:06 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба поддерживает решение Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме Российской академии наук, изложенное в Меморандуме №2 (о лженаучности гомеопатии), сообщили в ФАС.

Однако ФАС сможет выполнить рекомендации комиссии РАН только в случае внесения Минздравом РФ соответствующих изменений в Закон об обращении лекарственных средств, исключающий гомеопатические препараты из состава лекарственных средств.

Напомним, в настоящий момент согласно Закону об обращении лекарственных средств, гомеопатический лекарственный препарат является лекарственным препаратом.

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Как сообщало ИА REGNUM, в меморандуме «О лженаучности гомеопатии», подготовленном комиссией по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) говорится о том, что метод лечения болезней сверхмалыми дозами средств, известный как гомеопатия, не имеет под собой научной основы, потому гомеопатические препараты должны быть изъяты из государственных клиник.Читайте также: РАН признала гомеопатию лженаукой: Фактор веры и точки