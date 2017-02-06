Понедельник, 06 Февраля 2017 года
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Телескоп Hubble заснял гибель красного гиганта в созвездии Кормы

Наука
Полноценная планетарная туманность образуется примерно через тысячелетие
Гибель красного гиганта в созвездии Кормы
Иллюстрация: Nasa.gov
Гибель красного гиганта в созвездии Кормы

Вашингтон, 6 февраля 2017, 15:40 — REGNUM  Смерть звезды удалось заснять с помощью орбитального телескопа Hubble. Из звезды формируется туманность. Полученная фотография опубликована на сайте NASA.

Уточняется, что гибель красного гиганта OH231.8+4.2, которую удалось запечатлеть, произошла в созвездии Кормы (южное небо). Сейчас происходит выброс в космос внешних слоёв звезды.

Гибель звезды приведёт к образованию планетарной туманности — «Тухлое яйцо». В сбрасываемых звездой оболочках содержится много сероводорода и доксида серы. Полноценная туманность образуется приблизительно через тысячу лет.

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