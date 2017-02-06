Италия вложит €40 млн в исследования по имитации полетов на Луну и Марс

В рамках проекта удается развивать новые технологии, которые впоследствии можно будет применить не только в научных целях в космосе, но для коммерческих целей

Москва, , 14:42 — REGNUM Полный бюджет итальянского консорциума университетов и предприятий, который планируется вложить в совместный с Россией эксперимент по имитации нескольких пилотируемых полетов на другие планеты, составит €40 млн. Об этом журналистам сообщил менеджер совместного проекта со стороны Италии Сауро Аддитати.

По его словам, Италия собирается в рамках эксперимента сотрудничать с Россией по четырем направлениям в частности в сфере медико-биологических проблем, фармокологиии и технологических решений.

Аддитати отметил, что в рамках проекта удается развивать новые технологии, которые впоследствии можно будет применить не только в научных целях в космосе, но и для коммерческих целей.

Организатором эксперимента выступает Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, в итальянский консорциум вошли более 20 промышленных компаний и университетов. В программу изоляции будут включены наиболее интересные отобранные исследования.

В частности будут проведены эксперименты по наземной изоляции в рамках подготовки к будущим полетам экипажей на Луну и Марс. В 2017 году будут проведены эксперименты длительностью в 14 и 21 день.