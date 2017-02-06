Онищенко назвал признание гомеопатии лженаукой «поводом подумать»
Москва, 6 февраля 2017, 14:21 — REGNUM Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что невозможно не учитывать эмоционально-психологический фактор при лечении больного. Так он прокомментировал признание РАН гомеопатии лженаукой, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
По его словам, комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований права с точки зрения строгой науки — наука не поддается эмоциям, наука считает: вот есть действующее вещество, а вот есть эффект.
Однако медицина, пояснил Онищенко — «это искусство, это не профессия», поэтому чудеса делает фактор веры врача. Сами по себе рекомендации полезны, как и любое мнение, сказал Онищенко, добавив, что это лишний повод «подумать и порассуждать».
Ранее меморандум Российской академии наук (РАН) «О лженаучности гомеопатии» полностью поддержала Федеральная антимонопольная служба (ФАС России). Документ призывает Минздрав прекратить употребление гомеопатических средств в государственных больницах.
Кроме того, Федеральной антимонопольной службе (ФАС), по мнению комиссии, стоит препятствовать рекламе таких препаратов, а аптекам — убрать их с витрин и не предлагать покупателям.
Как отметили в Минздраве, после поступления меморандума в адрес министерства он будет изучен, после чего авторы документа получат ответ по существу.
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