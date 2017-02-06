Путин присудил молодым ученым премии за 2016 год Наука В числе лауреатов — сотрудники «Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»

Москва, , 10:59 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 6 февраля подписал указ о присуждении молодым ученым премий за 2016 год, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Согласно тексту документа, премированы молодые ученые — сотрудники Математического института имени В.А.Стеклова Российской академии наук, Института молекулярной биологии имени В.А.Энгельгардта РАН и Института сильноточной электроники Сибирского отделения РАН. Также в числе лауреатов — сотрудники «Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Дмитрий Блау, Елена Лущевская и Станислав Пославский. Они получили премию за работу по исследованию кварк-глюонной плазмы.

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