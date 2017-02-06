Эксперты РАН признали гомеопатию лженаукой — СМИ

В минувшем году в РФ было реализовано свыше 21,8 млн упаковок таких средств общей стоимостью 7,32 млрд рублей

Москва, , 09:11 — REGNUM Метод лечения болезней сверхмалыми дозами средств, известный как гомеопатия, не имеет под собой научной основы, потому гомеопатические препараты должны быть изъяты из государственных клиник. Об этом говорится в меморандуме «О лженаучности гомеопатии», подготовленном комиссией по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН), пишет «Коммерсантъ».

Как говорится в документе, имеющемся в распоряжении издания, «объяснения механизмов предполагаемого действия гомеопатии противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют».

Специалисты отмечают, что гомеопатия, принципы которой противопоставляются рациональной фармакотерапии, появилась в те времена, когда наиболее важные представления химии и биологии о свойствах молекул еще не являлись общепринятыми. Так, по представлениям ряда ученых, материя являлась бесконечно делимой, что придавало смысл разбавлению растворов в любой степени.

Авторы меморандума призывают Минздрав прекратить употребление гомеопатических средств в государственных больницах. Федеральной антимонопольной службе (ФАС), по их мнению, стоит препятствовать рекламе таких препаратов, а аптекам — убрать их с витрин и не предлагать покупателям. Как отметили в Минздраве, после поступления меморандума в адрес министерства он будет изучен, после чего авторы документа получат ответ по существу.

По данным некоммерческого партнерства «Национальный совет по гомеопатии» и компании QuintilesIMS, в РФ зарегистрированы 28 производителей, которые выпускают 1,8 тыс. гомеопатических препаратов. В течение 2016 года в стране через аптечную сеть было реализовано свыше 21,8 млн упаковок таких средств общей стоимостью 7,32 млрд руб.