Понедельник, 06 Февраля 2017 года
09:31:08 МСК

Эксперты РАН признали гомеопатию лженаукой — СМИ

Наука
В минувшем году в РФ было реализовано свыше 21,8 млн упаковок таких средств общей стоимостью 7,32 млрд рублей

Москва, 6 февраля 2017, 09:11 — REGNUM  Метод лечения болезней сверхмалыми дозами средств, известный как гомеопатия, не имеет под собой научной основы, потому гомеопатические препараты должны быть изъяты из государственных клиник. Об этом говорится в меморандуме «О лженаучности гомеопатии», подготовленном комиссией по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН), пишет «Коммерсантъ».

Как говорится в документе, имеющемся в распоряжении издания, «объяснения механизмов предполагаемого действия гомеопатии противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют».

Специалисты отмечают, что гомеопатия, принципы которой противопоставляются рациональной фармакотерапии, появилась в те времена, когда наиболее важные представления химии и биологии о свойствах молекул еще не являлись общепринятыми. Так, по представлениям ряда ученых, материя являлась бесконечно делимой, что придавало смысл разбавлению растворов в любой степени.

Авторы меморандума призывают Минздрав прекратить употребление гомеопатических средств в государственных больницах. Федеральной антимонопольной службе (ФАС), по их мнению, стоит препятствовать рекламе таких препаратов, а аптекам — убрать их с витрин и не предлагать покупателям. Как отметили в Минздраве, после поступления меморандума в адрес министерства он будет изучен, после чего авторы документа получат ответ по существу.

По данным некоммерческого партнерства «Национальный совет по гомеопатии» и компании QuintilesIMS, в РФ зарегистрированы 28 производителей, которые выпускают 1,8 тыс. гомеопатических препаратов. В течение 2016 года в стране через аптечную сеть было реализовано свыше 21,8 млн упаковок таких средств общей стоимостью 7,32 млрд руб.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
Главное сегодня
NB!
06.02.17
Вашингтон не против поссорить Тегеран с Москвой — СМИ
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
06.02.17
«Завершается брак Басаргина» — об отставке пермского губернатора
ПермьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
МЧС РФ проводит масштабную реформу — СМИ
МоскваРоссия Отставки и назначения Общество
NB!
06.02.17
«Нефти трудно вырваться за пределы $57»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
06.02.17
«Отправляемый в отставку» глава Бурятии находится на работе
Улан-УдэРоссия Выборы главы Бурятии-2017 Политика
NB!
06.02.17
«Рубль сохраняет тенденцию к укреплению»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
06.02.17
Вице-президент США: Снятие санкций с России зависит от ее «поведения»
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
06.02.17
ВСУ стягивают войска для наступления по всему фронту в Донбассе — ДНР
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
Стоун призвал Трампа обнародовать документы по Сирии и Украине
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
Китай испытал новую ракету среднего радиуса поражения
ПекинКитай Политика Китая Техника
NB!
06.02.17
Трамп: США — «не такая уж невинная страна», из-за нее погибли многие люди
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
06.02.17
Трамп: Иран не уважает США, это террористическое государство №1
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
06.02.17
Советник МВД Украины назвал число граждан Украины, погибших в Донбассе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
Саркис Цатурян, Анатолий КошкинНовый мировой порядок в 2017 году
МоскваРоссия Видео ИА REGNUM Политика
NB!
06.02.17
В Румынии полмиллиона граждан вышли на протесты за отставку правительства
БухарестРумыния Кризис в Румынии Общество
NB!
05.02.17
Поветкин исключен из рейтингов WBC
МоскваРоссия Допинговые скандалы Спорт
NB!
05.02.17
Иван КузнецовТрамп! Хроника турбулентной Америки. Пять направлений главного удара
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
05.02.17
Власти Румынии сдались перед ЕС и США: указ о легализации коррупции отменен
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
05.02.17
Трамп ответил ведущему Fox News на обвинение в адрес Путина
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
05.02.17
Станислав СтремидловскийМогут ли украинские униаты в общении с Ватиканом обойтись без Москвы?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
05.02.17
Владимир Станулевич«Гринпис» против освоения Русского Севера
АрхангельскРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
05.02.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: Алиев переходит от угроз к позиционной борьбе
МоскваРоссия Поиски энергетической независимости от России Политика
ещё главное