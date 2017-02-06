При раскопках древнего китайского города обнаружены кости крокодила

Пекин, , 05:55 — REGNUM Кости крокодила, обитавшего на планете Земля около трех тысяч лет назад, нашли китайские археологи при раскопке столицы древней династии Западной Чжоу. Находка стала полной неожиданностью для ученых, сообщает в понедельник, 6 февраля, China Daily.

Археологические раскопки велись в северо-западной китайской провинции Шэньси у города Сиан. Под толщей земли в этом месте оказался погребен древний город, бывший столицей династии Западной Чжоу с XI века до 771 года до нашей эры. Во время раскопок ученые обнаружили бесчисленное количество ценных археологических материалов, тем не менее новая находка стала для них полной неожиданностью.

Ранее считалось, что северный ареал распространения древних рептилий проходил гораздо южнее, кроме того, факт обитания на этой территории крокодилов поставил под сомнения и имеющиеся данные о климате, господствовавшем на этих территориях около трех тысяч лет назад.

Пока остается непонятным, как такая крупная рептилия могла находиться в непосредственной близости от города. Возможно здесь был большой водоем, предположительно озеро.