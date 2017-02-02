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В США изучают влияние космоса на ДНК на примере астронавтов-близнецов

Наука
В период полета на МКС концевые участки хромосом одного из них удлинились

Вашингтон, 2 февраля 2017, 10:51 — REGNUM  Беспрецедентный эксперимент по исследованию влияния космоса на организм человека удалось выполнить американским специалистам. Они сравнили физиологические и генетические параметры близнецов Скотта и Марка Келли, один из которых провел на орбите в общей сложности 520 суток, а второй — 54 дня, передают «Вести».

У астронавтов были взяты пробы крови и другие биологические образцы до полетов и после них, а также во время самой длительной экспедиции Скотта, продолжавшейся 340 суток. Анализом образцов занимались специалисты из нескольких крупных научных центров.

Итоги генетического исследования показали, что в экспрессии генов, метилировании ДНК и длине теломер в хромосомах Скотта Келли произошли изменения, и, вероятнее всего, это вызвано именно пребыванием в космосе.

В частности, две разные лаборатории подтвердили, что в период полета на МКС теломеры — концевые участки хромосом — Скотта выросли и удлинились по сравнению с теломерами Марка. Однако вскоре после возвращения на Землю теломеры вернулись в прежнее состояние.

По словам радиационного биолога Сьюзан Бейли из Университета Колорадо, такое поведение участков хромосом стало для исследователей неожиданным. Теперь ученые намерены изучить теломеры ещё десяти астронавтов, чтобы объяснить необычное явление.

Полные результаты исследования еще не опубликованы. Ученые считают, что проведенная работа окажется важна для планирования длительных полетов к Марсу или другим небесным телам. В частности, изучение генетических особенностей астронавтов позволит сократить риск возникновения раковых или других заболеваний во время полета.

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