В Японии в глаз пациента вживят сетчатку из стволовых клеток

Токио, , 10:05 — REGNUM Японские специалисты готовятся первыми в мире выполнить уникальную операцию — вживить пациенту ткани сетчатки глаза, выращенные из индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток) донора. Об этом сообщает телеканал «Мир 24».

Сначала ученые из университетов Токио и Осаки и Медицинского центра Кобе смогли воспроизвести полностью функционирующую ткань сетчатки из клеток донора. Человек, выступивший донором, обладает особенностью иммунитета — его клетки могут прижиться в любом организме.

После этого экспертный комитет Министерства здравоохранения Японии дал разрешение на выполнение операции по трансплантации сетчатки пациенту, страдающему от возрастной макулярной дегенерации. Пробную операцию медики должны провести в первой половине текущего года. Кроме того, специалисты намерены приступить к формированию банка iPS-клеток, благодаря чему такие операции будут проходить в более короткие сроки.

Макулярная дегенерация или макулодистрофия — тип заболеваний, при которых поражается сетчатка глаза и нарушается центральное зрение. Этот недуг служит одной из самых частых причин слепоты у людей старше 55 лет.