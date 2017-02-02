Новосибирские хирурги исправили порок сердца по новейшей технологии

Новосибирск, , 08:33 — REGNUM Сибирским специалистам удалось устранить порок сердца у молодого мужчины с использованием новейшей технологии, которая регулярно применяется пока лишь в нескольких клиниках мира. Пациенту провели операцию на аортальном клапане, сохранив его, хотя в основном в таких случаях клапан замещают другим, сообщает 2 февраля пресс-служба Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина.

В центре пояснили, что у 26-летнего жителя Дагестана был выявлен врожденный порок сердца, который является довольно распространенным — двустворчатый аортальный клапан с выраженным обратным сбросом крови в левый желудочек. Нормой является одностороннее движение крови из сердца в аорту, при этом клапан не позволяет крови совершать обратное движение. Однако у мужчины основа клапана — фиброзное кольцо — было расширенным, из-за чего створки клапана провисали в полость левого желудочка.

«Мужчине провели пластику аортального клапана через мини-доступ размером 6 сантиметров, при котором рассекали только верхнюю часть грудины. Устранено провисание обеих створок — их свободные края собраны несколькими швами, сужен диаметр фиброзного кольца до нормальных значений», — поясняют специалисты.

В настоящее время такой порок сердца чаще всего устраняют замещением клапана — на его место ставят клапан легочной артерии или механический протез. Однако в указанном случае собственный клапан пациента был сохранен. Подобная технология применяется также в ряде клиник Германии и Бельгии, однако специалисты кардиоцентров Сибири, Урала и Дальнего Востока таким методом еще не пользовались.

Руководитель центра новых хирургических технологий Александр Богачев-Прокофьев отметил, что технология клапаносохраняющей операции при двустворчатом аортальном клапане является эффективной. Пациент быстро восстановился после операции и имеет хорошие гемодинамические показатели.