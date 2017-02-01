Гавайский вулкан кипятит океанский прибой. Видео

Поток лавы шириной два метра изливается в воды Тихого океана

Гавайи, США, , 20:22 — REGNUM Потоки лавы извергающегося гавайского вулкана Килауэа изливаются в воды Тихого океана, доводя до кипения прибрежные волны. Видеозапись этого природного явления опубликовала Геологическая служба США.

Раскаленный поток лавы шириной два метра изливается в прибрежные воды Тихого океана. Соприкосновение лавы и воды образует огромные облака пара, а фрагменты лавы взлетают в воздух на высоту более 30 метров.

Вулкан Килауэа на острове Гавайи извергается уже три десятилетия, но в последние годы этот процесс еще более интенсифицировался. С мая 2016 года вулкан выбрасывает такие объемы лавы, что ее потоки достигает береговой линии.

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