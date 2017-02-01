Ученые из КНР обнаружили белок возрастом более 195 млн лет

Белок коллаген был найден в костной ткани динозавра

Пекин, , 13:45 — REGNUM Китайские ученые сообщили об обнаружении древнейшего белка — коллагена, возраст которого превышает 195 млн лет. Коллаген, а также остатки минералов, которые, вероятнее всего, содержались в крови травоядного ящера позволят ученым узнать новые подробности о биологических особенностях динозавров.

Исследователи из Академии наук КНР изучили скелет люфенгозавра — травоядного динозавра, обитающего во времена Юрского периода на территории современного Китая. С помощью технически сложных анализов, было установлено, что возраст находки превышает 195 млн лет, пишет «Чжунго жибао».

Результаты исследования были опубликованы в научном издании «Nature communications». Китайские ученые уже сообщили о планах провести дополнительные исследования обнаруженных останков люфенгозавра.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, сотрудники Юньнаньского археологического института при Академии социальных наук КНР сообщили об обнаружении окаменелых останков древнейшей выдры. Возраст находки составляет не менее 6 млн лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайские археологи обнаружили останки древней выдры