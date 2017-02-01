В Дании испытали ветряную турбину V164 9 MW
«Новая турбина V164 9 MW, изготовленная датской компанией MHI Vestas Offshore Wind, произвела поразительный объем электроэнергии в 216 тыс. кВт/ч 1 декабря 2016 года»
Копенгаген, 1 февраля 2017, 13:32 — REGNUM Ветряная турбина по выработке электроэнергии, которая в ходе испытаний уже показала рекордные показатели, построена в Дании. Об этом, как передает Treehugger, сообщили представители местной компании MHI Vestas Offshore Wind.
«Новая турбина V164 9 MW, изготовленная датской компанией MHI Vestas Offshore Wind, произвела поразительный объем электроэнергии в 216 тыс. кВт/ч 1 декабря 2016 года, — говорится в сообщении. — Эта турбина находится на испытательном полигоне поблизости от Эстерильд, Дания».
Отмечается, что 80% конструкции турбины V164 9 MW, рассчитанной на 25 лет службы, могут быть заменены по истечении этого срока.
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