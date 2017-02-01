Исследователи из КНР выбрали место для строительства новой полярной станции

Пекин, , 08:35 — REGNUM Китайские исследователи выполнили все поставленные задачи и завершили 33-ю арктическую экспедицию КНР в канун Китайского нового года. Главная задача по поиску подходящего места для строительства новой научно-исследовательской станции выполнена, однако детали ее пока не раскрываются.

Более 260 ученых и исследователей несколько месяцев изучали ландшафт в поисках наиболее оптимального места для возведения новой станции. Исследовательское судно с учеными на борту покинуло Шанхай 2 ноября, сообщает «Жэньминь жибао».

Новая станция, официальное название которой еще не утверждено, станет пятой по счету, после станций «Куньлунь», «Тайшань», «Чжуншань» и «Чанчэн». Ее возведение запланировано на 2017 г.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, первая китайская научно-сследовательская станция «Чанчэн» была открыта в феврале 1985 г. Ежегодно на станции работают до 50 ученых из КНР.

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