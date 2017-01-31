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Станция «Кассини» сделала детальные снимки колец Сатурна

Наука
В декабре аппарат приступил к выполнению заключительного этапа своей работы
Сатурн
DasWortgewand
Сатурн

Вашингтон, 31 января 2017, 15:35 — REGNUM  Орбитальная станция «Кассини», являющаяся первым искусственным спутником Сатурна, передала на Землю новые фотографии колец планеты, отличающиеся беспрецедентным разрешением. Изображения колец опубликованы на сайте Лаборатории реактивного движения NASA.

Ученые отмечают, что новые снимки позволят им лучше изучить внешнюю область колец, в частности их мелкие детали, получившие название пропеллеров. На фотографиях, которые были сделаны в декабре прошлого года, можно различить объекты размером около 550 метров.

«Эти новые снимки дают новый взгляд на кольца Сатурна, и в ближайшие месяцы мы с нетерпением ждем новых данных, поскольку обучаем наши камеры на более близких к планете областях колец», — пояснил Мэттью Тискарено, член команды миссии «Кассини».

Станция Cassini, отправленная к Сатурну в 1997 году, будет находиться на орбите газового гиганта до апреля 2017 года. В декабре аппарат приступил к выполнению заключительного этапа своей работы. Новые подробные изображения колец Сатурна станция будет отправлять ученым еженедельно.

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