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В Денисовой пещере на Алтае нашли кости древней ослозебры

Наука
На нее мог охотиться денисовский человек
Полоски зебры
kowloon
Полоски зебры

Новосибирск, 31 января 2017, 13:13 — REGNUM  Фрагменты костей животного, обнаруженные в ходе раскопок в Денисовой пещере, принадлежали лошади Оводова — древнему существу, отчасти похожему на зебр и ослов. Лошадь Оводова обитала на территории современного Алтайского края 30 тыс. лет назад, в то же время, что и денисовский человек. Об этом сообщает 31 января издание СО РАН «Наука в Сибири».

Как пояснила младший научный сотрудник лаборатории сравнительной геномики Анна Сергеевна Дружкова, лошадью это животное названо формально. Лошадь Оводова была коротконогой, небольшой и не обладала грацией современных лошадей, а больше походила на нечто среднее между ослом и зеброй.

По оценкам, возраст последних находок составляет около 18 тыс. лет, они служат подтверждением того, что в те времена фауна Алтая была более разнообразной, чем сегодня, в том числе в ней присутствовали и столь необычные виды.

«Не исключено, что денисовский человек и другие обитатели древнего Алтая охотились на лошадь Оводова», — отмечают ученые.

Напомним, в 2008 году в Денисовой пещере были обнаружены останки древнего человека. Исследования ДНК показали, что здесь обитали люди, отличавшиеся и от неандертальцев, и от современного человека вида Homo sapiens. Новый вид получил название денисовского человека.

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