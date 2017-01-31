Вторник, 31 Января 2017 года
07:03:35 МСК

В Китае обнаружены руины поселения времен неолитической культуры Яншао

Наука
Возраст находки составляет не менее 5 тыс. лет

Пекин, 31 января 2017, 04:45 — REGNUM  Специалисты Института археологии провинции Шэньси сообщили о результатах шести месяцев раскопок вблизи г. Юлин. Ученые обнаружили руины поселения времен неолита, возрастом более 5 тыс. лет.

Жилища и канавы были построены около 3000 г. до н.э. и были обнаружены археологами в 7 местах на площади раскопок в 1 млн квадратных метров. Ученые определили, что руины жилищ могут восходить к позднему периоду Яншао, либо раннему периода другой неолитической культуры — Луншань, пишет «Синьхуа».

Яншао— устоявшееся в прошлом название группы неолитических археологических культур, существовавших на территории Китая (долина средней части реки Хуанхэ) в V—III тыс. до н. э. Одной из отличительных характеристик является расписная керамика.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, специалисты Института археологии при Академии социальных наук КНР сообщили об обнаружении трех древних гробниц, примерный возраст которых оценивается в 1700—1800 лет. Все три находки были сделаны на территории провинции Хунань.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайские археологи обнаружили три гробницы возрастом более 1,7 тыс. лет

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Археология
Главное сегодня
NB!
31.01.17
«Вслед за Трампом»: Аргентина ужесточает миграционное законодательство
Буэнос-АйресАргентина Миграция, гражданство, паспортизация Общество
NB!
31.01.17
Криминальный Сахалин и ноосферный Итуруп — обзор СМИ
Южно-СахалинскРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
31.01.17
Дмитрий Буянов«Больше бургеров — больше демократии!»
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
30.01.17
Бывшие белорусские оппозиционеры симпатизируют Русскому миру
МинскБелоруссия Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия Общество
NB!
30.01.17
Назарбаев объявил начало «третьей модернизации» в Казахстане
АстанаКазахстан Конституционная реформа в Казахстане Политика
NB!
30.01.17
El Confidencia: «Прибалты чувствуют себя маленькими брошенными странами»
МадридИспания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
30.01.17
Валерий ШаховБелоруссия: конституционный офсайд
МинскБелоруссия Нациестроительство в Белоруссии Политика
NB!
30.01.17
Елена ХаненковаВера в Америку вместо христианства: что общего между Трампом и ИГИЛ?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
30.01.17
Рамазан РаджабовВзрывная волна. Почему в Дагестане заправки летят в воздух?
МахачкалаРоссия Взрывы на АЗС Происшествия
NB!
30.01.17
Анатолий КошкинЗащитники Сталинграда сорвали и планы Японии
ВолгоградРоссия Историческая реконструкция Политика
NB!
30.01.17
Посольство США изменило правила выдачи виз гражданам России
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
30.01.17
Радио REGNUM: выпуск за 30 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
30.01.17
Григорий ГаранинВ Казахстане власть может смениться уже к концу 2017 года
АстанаКазахстан Конституционная реформа в Казахстане Политика
NB!
30.01.17
The Guardian: «Мэй ездила к Трампу за благословением на брекзит»
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
30.01.17
Контракт Смольного с «Метростроем» на доделку стадиона незаконен — УФАС
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Общество
NB!
30.01.17
«Голландская разведка набирает подростков для войны с русскими хакерами»
АмстердамНидерланды Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
30.01.17
«Мы последние белые, Европа сдалась» — Жириновский о мигрантах
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
30.01.17
Маргарита КнязеваОбъединенная российская военная база в Киргизии. Что? Где? Когда?
БишкекКиргизия Ситуация в Средней Азии Политика
NB!
30.01.17
«Застройщики долевого жилья попались в ловушку государства»
МоскваРоссия Строительство жилья Экономика
NB!
30.01.17
«Падение доллара до 40 рублей — это миф»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
30.01.17
Путин и Трамп похожи, но это может им не помочь — Le Figaro
ПарижФранция Российско-американские отношения Политика
NB!
30.01.17
В Чечне выявлен подпольный цех по изготовлению оружия
ГрозныйРоссия Незаконный оборот оружия и борьба с ним Происшествия
ещё главное