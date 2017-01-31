В Китае обнаружены руины поселения времен неолитической культуры Яншао

Возраст находки составляет не менее 5 тыс. лет

Пекин, , 04:45 — REGNUM Специалисты Института археологии провинции Шэньси сообщили о результатах шести месяцев раскопок вблизи г. Юлин. Ученые обнаружили руины поселения времен неолита, возрастом более 5 тыс. лет.

Жилища и канавы были построены около 3000 г. до н.э. и были обнаружены археологами в 7 местах на площади раскопок в 1 млн квадратных метров. Ученые определили, что руины жилищ могут восходить к позднему периоду Яншао, либо раннему периода другой неолитической культуры — Луншань, пишет «Синьхуа».

Яншао— устоявшееся в прошлом название группы неолитических археологических культур, существовавших на территории Китая (долина средней части реки Хуанхэ) в V—III тыс. до н. э. Одной из отличительных характеристик является расписная керамика.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, специалисты Института археологии при Академии социальных наук КНР сообщили об обнаружении трех древних гробниц, примерный возраст которых оценивается в 1700—1800 лет. Все три находки были сделаны на территории провинции Хунань.

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