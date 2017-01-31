В Китае обнаружены руины поселения времен неолитической культуры Яншао
Пекин, 31 января 2017, 04:45 — REGNUM Специалисты Института археологии провинции Шэньси сообщили о результатах шести месяцев раскопок вблизи г. Юлин. Ученые обнаружили руины поселения времен неолита, возрастом более 5 тыс. лет.
Жилища и канавы были построены около 3000 г. до н.э. и были обнаружены археологами в 7 местах на площади раскопок в 1 млн квадратных метров. Ученые определили, что руины жилищ могут восходить к позднему периоду Яншао, либо раннему периода другой неолитической культуры — Луншань, пишет «Синьхуа».
Яншао— устоявшееся в прошлом название группы неолитических археологических культур, существовавших на территории Китая (долина средней части реки Хуанхэ) в
Как сообщало ИА REGNUM ранее, специалисты Института археологии при Академии социальных наук КНР сообщили об обнаружении трех древних гробниц, примерный возраст которых оценивается в 1700—1800 лет. Все три находки были сделаны на территории провинции Хунань.
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