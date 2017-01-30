Небольшой астероид едва не коснулся атмосферы Земли

Вашингтон, , 13:06 — REGNUM Астероид 2017 BH30 пролетел, по космическим меркам, вблизи от поверхности Земли. Наименьшее расстояние между небесным телом и центром планеты составило примерно 65,2 тыс. км, передает телеканал «Мир 24».

Расстояние, на котором мимо планеты пронесся астероид, составляет 1/6 дистанции между Землей и Луной, кроме того, в 65 тыс. км над поверхностью планеты проходят орбиты некоторых спутников. Скорость небесного тела составила 15,46 км/с.

Размер астероида 2017 BH30 составляет от 5 до 10 м. Он принадлежит к группе астероидов Аполлонов и ранее был неизвестен ученым. Небесное тело смогли обнаружить только 29 января — это удалось специалистам астрономического обзора Catalina Sky Survey в американском штате Аризона.

Вскоре вблизи Земли пролетит другой астероид — 2017 BJ30, обнаруженный в один день в первым. Однако в этот раз небесное тело будет отделять от Земли расстояние в 380 тыс. км.