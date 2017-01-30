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Президенты Финляндии и Исландии выразили готовность приехать в Архангельск

Наука
Их визиты запланированы в связи с участием в международном арктическом форуме, который откроется в марте

Архангельск, 30 января 2017, 12:42 — REGNUM  В САФУ имени М. В. Ломоносова состоялось первое в 2017 году заседание ученого совета вуза, на котором ректор Елена Кудряшова раскрыла новые детали проведения в Архангельске крупного международного мероприятия с участием президента Владимира Путина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Первый вопрос повестки дня ученого совета был посвящен подготовке университета к проведению IV Международного арктического форума «Арктика — территория диалога». Елена Кудряшова напомнила коллегам, что, согласно распоряжению Правительства РФ от 24 сентября 2016 года, форум будет проходить в Архангельске раз в два года. Основной площадкой проведения форума, где будет расположен штаб президента РФ, Росконгресса и других организаций, станет САФУ имени М. В. Ломоносова. Также ректор пояснила принципиальное отличие грядущего мероприятия от предыдущих арктических форумов:

«В России состоялось три форума «Арктика-территория диалога»: в 2010 году форум проходил на базе МГУ имени М. В. Ломоносова, в 2011 он состоялся в САФУ, а в 2013 году это мероприятие провели в Салехарде. Следует отметить, что в 2017 году статус форума существенно изменился. Теперь это не форум Русского географического общества, а форум под эгидой госкомиссии по развитию Арктики. Госкомиссия — это организация, которая непосредственно подчиняется президенту РФ. Поэтому, если в предыдущих форумах Владимир Путин принимал участие как председатель попечительского совета РГО, то, начиная с четвертого форума в Архангельске, он будет принимать участие уже как президент Российской Федерации. Таким образом, этот форум становится президентским», — рассказала Елена Кудряшова.

Также Елена Владимировна напомнила, что на федеральном уровне форум «Арктика-территория диалога» становится в один ряд с форумом АТЭС во Владивостоке, сочинским и санкт-петербургским экономическим форумом. На международном уровне мероприятие включается в одну цепочку с форумами «Arctic Frontiers» (Норвегия) и Arctic Circle (Исландия).

Елена Кудряшова также сообщила, что, по информации МИД РФ, свою готовность принять участие в форуме высказали президент Финляндии, Исландии, вице-премьер Китая и премьер-министр Швеции. Ожидается, что количество высокопоставленных участников будет расширено.

Все мероприятия форума «Арктика-территория диалога» 29−30 марта будут проходить в САФУ. Заключительное пленарное заседание состоится в Архангельском областном драмтеатре.

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