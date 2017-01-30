Китай намерен доставить на Землю образцы грунта с Марса

Пекин, , 11:11 — REGNUM Согласно заявлению заместителя руководителя Национального космического управления КНР У Яньхуа, в рамках национальной космической программы по изучению Марса Китай направит сразу 2 аппарата к поверхности «красной планеты».

Запуск первого аппарата запланирован на 2020 г. По планам китайской стороны, космический аппарат будет выведен на орбиту Земли с помощью ракеты-носителя Long March-5. «Путешествие» к поверхности Марса займет не менее 7 месяцев, пишет «Синьхуа».

По словам У Яньхуа, Китай также планирует отправить к Марсу второй аппарат, которому предстоит совершить мягкую посадку, собрать образцы грунта и доставить их обратно на Землю. Детали данной программы и конкретные сроки озвучены не были.

Кроме того, замглавы Национального космического управления КНР подтвердил планы Пекина направить космический аппарат к поверхности Юпитера для изучения отдаленной планеты.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 19 января в Китае завершился первый этап национальной кампании по созданию имени и логотипа для китайской космической программы по освоению Марса. За 80 дней организаторы акции получили от граждан почти 36 тыс. названий и 14,5 тыс. версий логотипов.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители КНР выберут название марсианской программы в ходе онлайн-голосования