Британские ученые: зависимость от соцсетей и видеоигр бывает наследственной

Однако гораздо сильнее на нее влияют отношения человека с обществом и другими людьми

Кембридж, Великобритания, , 17:10 — REGNUM Британские учёные из Королевского колледжа в Лондоне решили выяснить, передается ли по наследству зависимость человека от соцсетей и компьютерных игр, сообщает сайт колледжа.

Исследователи подошли к изучению вопроса серьезно и опросили почти девять тысяч родителей детей-близнецов.

В результате британские ученые пришли к неожиданному для них выводу — наследственная зависимость от виртуального мира бывает, но гораздо чаще такая зависимость предопределяется формами взаимодействия с окружающим миром и другими людьми.

Изумленные исследователи обнаружили, что в 66% изученных ими случаев зависимость от виртуального пространства была вызвана чувством одиночества и желанием человека отключиться от окружающей действительности.