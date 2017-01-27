Британские ученые: зависимость от соцсетей и видеоигр бывает наследственной
Кембридж, Великобритания, 27 января 2017, 17:10 — REGNUM Британские учёные из Королевского колледжа в Лондоне решили выяснить, передается ли по наследству зависимость человека от соцсетей и компьютерных игр, сообщает сайт колледжа.
Исследователи подошли к изучению вопроса серьезно и опросили почти девять тысяч родителей детей-близнецов.
В результате британские ученые пришли к неожиданному для них выводу — наследственная зависимость от виртуального мира бывает, но гораздо чаще такая зависимость предопределяется формами взаимодействия с окружающим миром и другими людьми.
Изумленные исследователи обнаружили, что в 66% изученных ими случаев зависимость от виртуального пространства была вызвана чувством одиночества и желанием человека отключиться от окружающей действительности.