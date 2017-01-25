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Роскосмос отзовёт на проверку двигатели «Протон-М» — СМИ

Наука
Двигатели будут проверены на ВМЗ

Москва, 25 января 2017, 09:23 — REGNUM  Двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М» будут отозваны на проверку на Воронежский механический завод (ВМЗ). Соответствующее решение приняло руководство «Роскосмоса», пишет газета «Коммерсантъ».

Уточняется, что проверить двигатели решено после огневых испытаний, выявивших ряд технических проблем у «Протона» — оказалось, что при сборке двигателей использовались «неликвидные компоненты». Проверку агрегатов проведёт двигателестроительное предприятие «НПО Энергомаш им. академика В. П. Глушко».

Как сообщает издание, в «Протоне» были выявлены проблемы с жидкостными ракетными двигателями: РД-0210/0211 устанавливается на вторую ступень, а РД-0213/0214 — на третью. Оба агрегата производит ВМЗ.

Пуски «Протон-М» с Байконура будут отсрочены из-за проверки: ближайший, запланированный на февраль, произойдёт не раньше лета.

Напомним, ракета-носитель «Протон-М» предназначена для выведения автоматических космических аппаратов на земную орбиту и в космическое пространство. Пуски «Протона» производятся только с Байконура.

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