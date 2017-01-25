Ученые: Причина зависимости от соцсетей может крыться в генах

Лондон, , 08:21 — REGNUM Интернет-зависимость человека может сформироваться на фоне генетической предрасположенности. К такому выводу пришли британские ученые, сравнившие привычки более 8 тыс. пар близнецов, об исследовании сообщается на сайте Королевского колледжа в Лондоне.

Специалисты изучили предпочтения 16-летних близнецов, часть из которых являлась однояйцовыми, то есть теми, чей генотип совпадает на 100%, а остальные — многояйцовыми, когда общие лишь 50% генов. Ученых интересовало, в том числе, то количество времени, которое молодые люди тратят на видеоигры, общение в чатах, мессенджерах и соцсети Facebook.

Выяснилось, что зависимость от видеоигр обусловлена наследственностью на 39%, а привычка к соцсетям — на 24%. Как подчеркивают авторы исследования, ключевой фактор здесь — личный выбор человека, однако отчасти он зависит от генетической предрасположенности.