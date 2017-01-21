Геостационарный военный спутник США GEO3 выведен на заданную орбиту

Вашингтон, , 05:50 — REGNUM Очередной спутник GEO 3 военной системы слежения SBIRS США выведен на орбиту ракетой-носителем Atlas V. Запуск был произведен с космического стартового комплекса ВВС США, расположенного на мысе Канаверал, штат Флорида, в субботу, 21 января, сообщает портал Spaceflight Now.

Это был 140-й подряд успешный запуск в рамках выполняемой в течение двух последних десятилетий программы Atlas, и 69-й успешный запуск в рамках последнего этапа программы Atlas V. Старт был запланирован на 03:42 мск и состоялся в назначенное время.

Сообщается, что к настоящему времени военный спутник прошел все этапы вывода на геостационарную орбиту Земли. Это уже третий геостационарный спутник в военной системе слежения SBIRS, выведенный на орбиту.

Следующий запуск ракеты Atlas V будет выполнен с мыса Канаверал 16 марта 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запуск GEO3 должен был состояться днем ранее, однако был отложен из-за технических проблем сначала на два часа, а позже в связи с нахождением самолета на предполагаемой траектории пролета ракеты запуск отложили еще на сутки.

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