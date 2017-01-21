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Ученые Мельбурна: Смертельно опасными для человека являются пчелы и лошади

Наука
Представители паукообразных континента потеряли пальму первенства как наиболее опасные для человека животные

Канберра, 21 Января 2017, 00:08 — REGNUM  Интересное исследование провела профессор Ронель Вельтон (Ronelle Welton) из мельнбурнского университета, проанализировав статистические данные о смертельных случаях среди австралийцев, произошедших после контакта с животными. О том, какое животное представляет наибольшую опасность для человека, сообщает 18 января портал Science Alert со ссылкой на результаты исследования ученого, опубликованного в журнале Internal Medicine Journal еще в октябре прошлого года.

Австралия традиционно считается страной со смертельно опасными пауками, змеями и медузами, однако проведенные доктором Вельтон исследования показывают, что не следует также недооценивать смертельную опасность исходящую от перепончатокрылых континента, а именно: пчел, шершней и ос. Именно эти насекомые стали наиболее опасными ядовитыми животными, от укуса которых австралийцы погибали в период с 2000 по 2013 год.

Как выяснили доктор Вельтон и ее коллеги Дэвид Уильямс и Дэнни Лью, в указанный период с укусами ядовитых животных в Австралии было госпитализировано 42 тысячи пострадавших, в том числе со смертельными случаями. Из них 31% проходится на укусы ос, пчел и шершней, из них более печально известные пауки составили 30%, причем с 2000 года ни один человек от укуса паука не скончался. Еще 15% от всех госпитализированных в связи с атаками ядовитых животных составили пострадавшие от укусов змей.

Если говорить о количестве летальных исходов, то большинство их связано со случаями укусов змей (27 случаев) и случаями укусов перепончатокрылыми (также 27 случаев: 25 человек погибли от укусов пчел, еще двое — ос).

Несмотря на то, что количество случаев обращения в медучреждения укушенных пауками приближается к 12 тысячам (почти столько же, сколько и ужаленных осами и пчелами), последний смертельный случай был зафиксирован в 1999 году. По словам Вельтон, высокая смертность прежде объяснялась отсутствием необходимых вакцин. В настоящее время ученые разработали достаточное количество противоядий от яда паукообразных, пояснила она.

Более 4,5 тысячи австралийцев обращались к врачу в связи с укусами клещей и муравьев. Пятерых пострадавших спасти так не удалось. От поражений, нанесенных стрекательными капсулами морских медуз, погибли три человека, в то время как за медицинской помощью в результате нанесенных медузами ожогов обратились 3,7 тысячи человек.

Проанализировав количество смертей, не связанных с ядовитыми животными, группа ученых получила следующие данные. С крокодилами связано 19 смертей, с акулами — 26 смертельных случаев.

Удивительно, но наиболее опасными для человека оказались наиболее близкие к человеку лошади. За исследованных период под копытами этих животных, а также в результате сбрасывания седока погибли 74 человека.

В любом случае эти цифры ничтожно малы на фоне остальных смертельных случаев в стране. Так, только утонувших с 2000 по 2013 годы было зафиксировано около пяти тысяч случаев.

В то же время не стоит недооценивать опасность ядов перепончатокрылых. Показатель смертности от этой группы животных, сравнимый с числом погибших от укусов змей, исследователи объясняют тем, что граждане, укушенных пчелами или осами, зачастую недооценивают опасность и не обращаются вовремя за медицинской помощью, как это происходит в случаях с укусами змей и пауков.

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Научные исследования
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