Анонсированный Японией запуск сверхмалой ракеты прошел неудачно

Токио, , 06:47 — REGNUM Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) сообщило о провале запуска самой маленькой в мире ракеты-носителя. Специалисты выясняют причины неудачи, сообщает утром 15 января японский телеканал NHK.

Недавно разработанная мини-ракета стартовала с космодрома Космического центра Ятиномура в 08:33, однако уже через несколько десятков секунд отслеживающие параметры запуска специалисты обнаружили, что потеряна связь с некоторыми системами ракеты-носителя. Ввиду того что дальнейший запуск носителя невозможно было осуществлять безопасно, было принято решение об отключении воспламенения топлива во второй ступени ракеты, после чего, пролетев некоторое время по инерции, ракета упала в акваторию Японского моря.

О результатах запуска специалисты JAXA отчитались на прошедшей в 11:30 15 января пресс-конференции. По словам ученых, причины неисправности будут исследованы в ближайшее время и работы над запуском сверхмалой ракеты продолжаться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, высота ракеты-носителя, которая должна была доставить на околоземную орбиту спутник массой всего три килограмма, составляет 9,5 метра при массе 2,6 тонны.

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