Воскресенье, 15 Января 2017 года
18:43:49 МСК

Японский спутник вывела в космос ракета-носитель рекордно малых размеров

Наука
Сокращение размеров ракеты и космического аппарата позволило на два порядка сократить расходы на их разработку и запуск
На орбите На орбите

Токио, 15 Января 2017, 04:11 — REGNUM  Запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя выполнило Японское аэрокосмическое агентство утром воскресенья, 15 января, сообщает японский телеканал NHK.

Необычный запуск был произведен из Космического центра Ятиномура, расположенного в японской префектуре Кагосима. Ракета-носитель высотой 9,5 метра и массой 2,6 тонны стартовала в 08:33 по местному времени с трехкилограммовым спутником на борту.

Космический аппарат уже через 7,5 минуты был успешно выведен на околоземную орбиту, высота которой составляет 200 километров. Сообщается, что новый спутник будет осуществлять наблюдение за поверхностью Земли.

Миниатюрные размеры как самого космического аппарата, так и доставившей его ракеты-носителя, позволили существенно сэкономить на запуске. Расходы на разработку и запуск составили в общей сложности около 3,47 миллиона долларов, притом что запуск обычной ракеты государству обходится более чем в сто миллионов долларов.

Читайте развитие сюжета: Анонсированный Японией запуск сверхмалой ракеты прошел неудачно

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
Главное сегодня
NB!
15.01.17
Станислав Тарасов«Другая Турция»: что показала конференция турецких послов в Анкаре
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
15.01.17
Против запрета рая для педофилов: «Брак с несовершеннолетними — от Бога»!
Порт-оф-СпейнТринидад и Тобаго Карибские острова Общество
NB!
15.01.17
Неизвестные забросали яйцами здание торгпредства РФ в Вильнюсе
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Общество
NB!
15.01.17
Николас Мадуро готов «защищать Родину пядь за пядью»
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
15.01.17
США — Куба: конец «политики мокрых-сухих ног»
ГаванаКуба Куба и США Политика
NB!
15.01.17
Патрушев рассказал о росте попыток взлома информационных систем РФ
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Общество
NB!
15.01.17
Станислав СтремидловскийКто и зачем обвинил папу Франциска в желании создать «мировой центробанк»
Ватикан Главное о Ватикане Политика
NB!
15.01.17
Калуга присоединилась к обращению за запрет абортов в России
КалугаРоссия Православие Общество
NB!
15.01.17
Айтен ЮранСвященные отражения и выявления святости — ФОТО
д. КотитиртхаИндия Фотовыставки на сайте ИА REGNUM Культура
NB!
15.01.17
В Астане арестован экс-замглавы администрации президента Майлыбаев – СМИ
АстанаКазахстан Коррупция Происшествия
NB!
15.01.17
Из-за непогоды в московских аэропортах отменены десятки рейсов
МоскваРоссия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
15.01.17
Глава МИД Польши назвал «невероятными» антипольские высказывания Туска
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
14.01.17
Дубль Маркоса Алонсо принес «Челси» 3 очка в матче с «Лестером»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
14.01.17
Кирилл Джавлах Иран без Рафсанджани. Что дальше?
ТегеранИран Внутренняя политика Ирана Политика
NB!
14.01.17
«Арсенал» уничтожил «Суонси Сити»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
14.01.17
Трамп: Спецслужбы США назвали «компромат» фальшивкой
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
14.01.17
Станислав СтремидловскийАнгела Меркель решила протянуть руку Ярославу Качиньскому
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
14.01.17
Ариф АсалыоглуДавутоглу признал невиновность Гюлена. Кто же сбил истребитель ВКС России?
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
14.01.17
Армен ХанбабянАрмения: время надежд или время реальных перемен?
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
14.01.17
Дмитрий БуяновПорок и смерть против добродетели: гений начинает и проигрывает
ТоямаЯпония REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
14.01.17
Соцопрос: большинство граждан считает, что Россию в мире боятся
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
14.01.17
Анастасия ПолозковаНефтяной транзит: «Прибалтика сама себя губит»
РигаЛатвия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Политика
ещё главное