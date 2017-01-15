Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с базы ВВС в Калифорнии

1 сентября прошлого года ракета SpaceX Falcon 9 взорвалась при подготовке к запуску

Вашингтон, , 22:03 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 с десятью спутниками связи Iridium NEXT успешно стартовала с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии. Об этом сообщила в субботу, 14 января, компания SpaceX в соцсети Twitter.

Через несколько минут после старта первая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу в Тихом океане.

Отметим, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 стал первым после аварии, которая произошла с аналогичной ракетой в сентябре 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 сентября прошлого года ракета SpaceX Falcon 9 взорвалась при подготовке к запуску. В результате ЧП никто не пострадал, однако старт, намеченный на 3 сентября, не состоялся.

Предполагается, что носитель Falcon 9 будет выводить на орбиту корабли Dragon V2, предназначенные для доставки людей на МКС и возвращения их на Землю. Первый полет Dragon V2 был намечен на ноябрь 2017 г.

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