Астрономы НАСА: К Земле летят две кометы

Вероятно, одну из них можно будет увидеть в бинокль в начале 2017 года

Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Специалисты НАСА, работающие в рамках миссии NEOWISE, обнаружили два объекта, движущихся по направлению к Земле. Один из них является кометой, второй — кометой или астероидом, такое сообщение опубликовано на сайте НАСА.

Первое небесное тело ученые заметили 21 октября. По мере приближения к Солнцу у объекта, получившего название C/2016 U1 NEOWISE, начал появляться хвост — по всей видимости, тело является кометой. Вероятно, комету можно будет увидеть в бинокль в начале 2017 года, а 14 января на достигнет ближайшей к Солнцу точки, лежащей внутри орбиты Меркурия.

Второй объект, 2016 WF9, ученые обнаружили 27 ноября. Он представляет собой астероид или комету без пылевого облака и пройдет на расстоянии 51 млн км от Земли. Как отмечают астрономы, оба объекта не представляют угрозы для нашей планеты.