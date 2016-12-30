17 регионов России получат субсидии на создание детских технопарков

Москва, , 10:53 — REGNUM В Министерство образования и науки России объявилоитоги отбора на предоставление субсидий субъектам России в целях создания детских технопарков, по итогам которого победителями стали 17 субъектов России. 925 млн рублей будут направлены в субъекты-победители на строительство детских технопарков «Кванториум» из федерального бюджета, сообщили в Минобрнауки РФ.

Причем, по условиям отбора до 30% суммы на создание новых площадок дополнительного образования внесут сами субъекты из средств регионального бюджета и еще 20% от стоимости комплекса мер по созданию детских технопарков вложат частные компании в рамках государственно-частного партнерства.

Отметим, 10 декабря 2016 года стартовал «Марафон открытий» детских технопарков по всей стране и уже сейчас в России работает 24 площадки «Кванториум»:

Добавим, детские технопарки «Кванториум» — площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря президент России Владимир Путин в своём ежегодном послании Федеральному Собранию отметил важность воспитания культуры исследовательской, инженерной работы. По словам президента за ближайшие два года число современных детских технопарков в России возрастёт до 40, они послужат опорой для развития сети кружков технической направленности по всей стране.