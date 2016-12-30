Названа биологическая причина малоподвижного образа жизни

Вашингтон, , 10:07 — REGNUM Ученым из США и Аргентины удалось установить причину, по которой у страдающих ожирением животных нет мотивации к движению. Результаты их исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism, кратко о работе сообщает EurekAlert!

Специалисты поместили две группы грызунов на диету длительностью 18 недель. При этом одна группа получала пищу с нормальным содержанием жиров, а вторая — с избыточным. На исходе третьей недели опыта вторая группа животных еще не набрала лишний вес, но уже проявляла более низкую двигательную активность.

Выяснилось, что у животных с избыточной массой тела наблюдается дисфункция дофаминовых рецепторов типа D2. Теперь ученые намерены выяснить, как влияет неправильное питание на работу дофаминовых рецепторов и каковы темпы восстановления физической активности в случае возврата к здоровой диете.