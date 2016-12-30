Ученые раскрыли связь между настроением и микрофлорой кишечника

Лондон, , 09:53 — REGNUM Микроорганизмы, населяющие кишечник человека, способны напрямую влиять на его настроение. К такому выводу пришли британские и испанские специалисты, изучившие работу рецептора TLR2 в иммунной системе, сообщает издание PLoS One.

Рецептор TLR2 является частью врожденной иммунной системы, отвечающей за оповещение организма о наличии в нем полезных бактерий и противостоящей патогенной микрофлоре. Однако помимо этого рецепторы TLR2 контролируют распространение серотонина, известного как гормон «хорошего настроения».

«Многое остается неизвестным, но мы сделали первый шаг к раскрытию связи между кишечником и мозгом», — заявил Хосе Мезонеро из университета Сарагосы в Испании.

Как отмечают ученые, выявлена связь между серотонином и развитием ряда заболеваний — депрессии, внезапной младенческой смертности или болезни Хантингтона. Часть этих недугов может быть вызвана или, напротив, подавлена кишечной микрофлорой. Для подтверждения этой гипотезы исследователи в ближайшее время проведут новые эксперименты.