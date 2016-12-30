Китайские глубоководные аппараты опустились на глубину более 10 тыс. метров

Пекин, , 09:48 — REGNUM Три китайских беспилотных глубоководных аппарата успешно совершили погружение на глубину более 10 тыс. метров. Каждый из аппаратов успешно выполнил поставленную задачу, доставив китайским ученым образцы осадочных пород, а также биологические материалы.

«Успешное испытание трех новых батискафов знаменует собой еще один шаг в процессе изучения Мирового океана. Совсем скоро мы сможем все-таки узнать, что находится на дне Марианской впадины», — сообщил журналистам директор Научно-исследовательского института при Шанхайском университете океанологии Цуй Вэйчэн.

Исследовательское судно «Rainbow Fish» с тремя батискафами на борту покинуло порт приписки в начале декабря. 25−27 декабря батискафы успешно погрузились на глубину более 10 тыс. метров. Исследование Марианской впадины спонсируется за счет государства и частных компаний, пишет «Чжунго жибао».

В настоящее время ученым известно о существовании 26 желобов, глубина которых превышает 6500 метров. Они являются домом для многих неизвестных видов организмов, а также источником энергетических и природных ресурсов.

Китай стал третьей страной, после Японии и США, разработавшей глубоководные батискафы, способные достигать глубины свыше 10 тыс. метров. К 2020 г. Китай планирует создать пилотируемый глубоководный аппарат, способный погружаться на глубину более 10 тыс. метров.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в августе 2016 г. китайский беспилотный батискаф успешно совершил погружение на глубину 10,767 метров.

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