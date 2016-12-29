Рогозин: В России рады высококвалифицированным специалистам с Украины

«Хочу также сказать, что мы будем рады и дальше в нашу оборонную семью принимать высококвалифицированных специалистов Украины»

Москва, , 15:18 — REGNUM Российские паспорта были вручены в Москве двум гражданам Украины — учёному, специалисту по телеметрической механике Игорю Гашененко, и его жене Людмиле — вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным. Соответствующий запрос был направлен президенту РФ ещё в сентябре. Об этом Рогозин сообщил перед началом заседания коллегии ВПК в Москве сегодня, 29 декабря.

Вручая паспорта, Рогозин отметил важность Гашененко как учёного. Он — специалист по теории нелинейных колебаний и вибраций. В короткие сроки этот учёный смог «сформировать и возглавить на предприятии самые наукоемкие направления конструкторских работ по созданию перспективных навигационных систем, которые ориентированы на использование в самых разных изделиях».

Учёный, по словам Рогозина, более 30 лет работал в Институте прикладной математики и механики Национальной академии наук Украины. Уже пять лет Гашененко — член Российского национального комитета по теоретической прикладной механике.

«Хочу также сказать, что мы будем рады и дальше в нашу оборонную семью принимать высококвалифицированных специалистов Украины», — сказал Рогозин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 декабря законопроект об упрощённом получении гражданства России внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым.

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