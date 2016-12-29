Томскому политеху продлили грант на исследование одиночества пожилых людей

Томск, , 11:35 — REGNUM Грант продлен на два года — на 2017-й и 2018-й год, сообщает пресс-служба ТПУ. Научный коллектив намерен комплексно исследовать феномен одиночества пожилых людей в России и внедрить уже имеющиеся наработки — конкретные рекомендации по включению пожилых в активную социально-экономическую деятельность, развитию мер поддержки старшего поколения, а также разработанное приложение для пенсионеров.

Напомним, в 2014 году Томский политех победил в конкурсе на получение грантов для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых. Исследование на тему «Оценка и улучшение социального, экономического и эмоционального благополучия пожилых людей» возглавил итальянский ученый Фабио Касати. Под его руководством в университете сформировалась Международная научно-образовательная лаборатория технологий улучшения благополучия пожилых людей.

«Тема исследования может звучать несколько возвышенно, но мы действительно хотим понять, как сделать счастливее пожилых людей, от чего зависит их счастье, — заявила руководитель лаборатории Галина Барышева. — В России исследования в этом направлении практически не проводятся. В основном ученых интересуют физиологические вопросы старения, а социальные, эмоциональные аспекты остаются в стороне. А ведь пожилые люди — это очень значимая группа населения, которая в будущем будет только расти. За два года мы провели масштабное социологическое исследование пенсионеров в Томской области и выработали на концептуальном уровне российский региональный индекс благополучия пожилых людей».

Индекс благополучия включает в себя как объективные критерии, так и субъективные — как человек сам оценивает свой «уровень счастья». «Эту субъективную оценку можно выявить только в ходе опросов и интервью. Наше исследование показало, что зачастую благополучие пожилых не зависит от материальных благ. Ощущение счастья приносит осознание того, что общество и близкие люди в них нуждаются, — отметила Барышева. — Поэтому мы подготовили рекомендации по включению пенсионеров в активную социально-экономическую деятельность. Индекс благополучия пожилых людей — это значимый показатель развития любого региона. Поэтому нам бы хотелось, чтобы его учитывали при составлении рейтингов регионов и деятельности губернаторов. Также мы планируем изучить проблему одиночества пожилых людей, этот феномен, как и счастье, также требует междисциплинарного исследования».

Кроме того, одна из научных групп лаборатории разработала специальное приложение GymCentral для повышения физической активности пенсионеров. Это виртуальный фитнес-зал на планшете, который помогает пенсионерам не только поддерживать себя в форме, но и находить новых друзей, не выходя из дома. Разработка приложения завершена, оно уже протестировано в пяти странах мира: в России, Италии, Нидерландах, США, Швейцарии. Эксперимент показал, что физическая и социальная активность взаимосвязаны: чем больше человек тренируется, тем больше общается.

Объем выделенных средств из федерального бюджета на продолжение исследование составит 15 млн рублей, еще столько же должен будет привлечь сам вуз.