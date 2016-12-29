В Якутии будут проводить скрининг на выявление новой генетической мутации

Недавно обнаруженная якутскими учёными болезнь обмена веществ вызывает поражения сердца, кожи, суставов, почек и других органов, что приводит к ранней младенческой и детской смертности

Якутск, , 12:28 — REGNUM В ходе совместной работы учёные Якутии и Японии первыми идентифицировали новое генетическое заболевание. Они провели исследование новой наследственной болезни обмена веществ, выявили её ген и мутацию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Восточного федерального университета (СВФУ).

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«Мы первыми подготовили клиническое описание и отобразили все это в нашей статье», — пояснила сотрудник лаборатории СВФУ Надежда Максимова. Впервые исследованное заболевание проявляется в раннем детстве и поражает сразу сердце, кожу, суставы, почки и другие органы, что приводит к ранней младенческой и детской смертности.

«Мы доказали, что это совершенно новое генетическое нарушение, и внедрили в медико-генетической консультации ДНК-диагностику этого заболевания», — рассказала Надежда Максимова.

Теперь обнаружить страшную болезнь можно будет с помощью специального скрининга, который учёные намерены проводить совместно с врачами республиканской больницы №1.

Исследования в этом направлении будут продолжаться. Наука намерена выяснить более детальный механизм возникновения этого тяжелого заболевания и понять, чем его лечить, сообщила также Надежда Максимова.

Как сообщало ИА REGNUM, новую генетическую болезнь обнаружили в Якутии недавно. Из-за неё дети не доживают до трёх лет: у них необратимо нарушается обмен веществ. «Из 16 обнаруженных нами пациентов сегодня живы двое», — рассказывала о страшном заболевании Надежда Максимова в 2015 году.