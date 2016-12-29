Четверг, 29 Декабря 2016 года
13:03:15 МСК

В Якутии будут проводить скрининг на выявление новой генетической мутации

Наука
Недавно обнаруженная якутскими учёными болезнь обмена веществ вызывает поражения сердца, кожи, суставов, почек и других органов, что приводит к ранней младенческой и детской смертности

Якутск, 29 Декабря 2016, 12:28 — REGNUM  В ходе совместной работы учёные Якутии и Японии первыми идентифицировали новое генетическое заболевание. Они провели исследование новой наследственной болезни обмена веществ, выявили её ген и мутацию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Восточного федерального университета (СВФУ).

Читайте также: Якутский генетик открыл новое смертельное заболевание

«Мы первыми подготовили клиническое описание и отобразили все это в нашей статье», — пояснила сотрудник лаборатории СВФУ Надежда Максимова. Впервые исследованное заболевание проявляется в раннем детстве и поражает сразу сердце, кожу, суставы, почки и другие органы, что приводит к ранней младенческой и детской смертности.

«Мы доказали, что это совершенно новое генетическое нарушение, и внедрили в медико-генетической консультации ДНК-диагностику этого заболевания», — рассказала Надежда Максимова.

Теперь обнаружить страшную болезнь можно будет с помощью специального скрининга, который учёные намерены проводить совместно с врачами республиканской больницы №1.

Исследования в этом направлении будут продолжаться. Наука намерена выяснить более детальный механизм возникновения этого тяжелого заболевания и понять, чем его лечить, сообщила также Надежда Максимова.

Как сообщало ИА REGNUM, новую генетическую болезнь обнаружили в Якутии недавно. Из-за неё дети не доживают до трёх лет: у них необратимо нарушается обмен веществ. «Из 16 обнаруженных нами пациентов сегодня живы двое», — рассказывала о страшном заболевании Надежда Максимова в 2015 году.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Профилактика заболеваний
Главное сегодня
NB!
29.12.16
Рассматривается около семи версий катастрофы Ту-154 — Минобороны
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
29.12.16
Референдуму в Южной Осетии — новую повестку дня! Обращение Э. Д. Кокойты
ЦхинвалЮжная Осетия Референдум о присоединении Южной Осетии к России Политика
NB!
29.12.16
Благополучие республики и бедность людей: экономические итоги Якутии-2016
ЯкутскРоссия Итоги 2016 года Экономика
NB!
29.12.16
Украинский учёный получил паспорт РФ из рук Дмитрия Рогозина
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Экономика
NB!
29.12.16
Украинцы высмеяли заложенные на заводе Порошенко катера «Кентавр»
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Общество
NB!
29.12.16
Ситуация «МИД врёт» — опасна для страны
ЕкатеринбургРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 29 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
29.12.16
Максим ИсаевNational Interest: Трампа ждет неприятная правда о Северной Корее
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
29.12.16
Владимир Добрынин «Уходящий год для ЕС был ужасным. Наступающий будет хуже»
МадридИспания Судьба Евросоюза Политика
NB!
29.12.16
Михаил ДемуринКонфликт вокруг ИА REGNUM в Минске: недобросовестность и непрофессионализм
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Севастополь потерял аэропорт «Бельбек» и деньги
СевастопольРоссия Строительство и развитие инфраструктуры аэропортов Экономика
NB!
29.12.16
«Нефть может сдать позиции»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
29.12.16
Основная фаза поисков на месте крушения Ту-154 завершена
КраснодарРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
29.12.16
Ашот ПогосянПранкер и вожди: Счастливым можно быть только в дурдоме?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
29.12.16
Максим ИсаевТрамп столкнется с множеством глобальных угроз — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
29.12.16
«Нефть продолжит восхождение»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
29.12.16
МИД Польши требует «неизвестные записи» разговора в кабине пилота Ту-154
ВаршаваПольша Катастрофа Ту-154 с руководителями Польши под Смоленском Политика
NB!
29.12.16
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Сергей Катран
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
29.12.16
Трамп о санкциях против РФ: Давайте займемся своей жизнью
МайамиСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
29.12.16
Трамп обсудил с Обамой «гладкую передачу власти»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
29.12.16
Минобороны РФ о карикатуре Charlie Hebdо: Очередные испражнения на бумагу
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
29.12.16
64-летняя жительница КНР родила абсолютно здорового ребенка
ПекинКитай Дети Общество
ещё главное