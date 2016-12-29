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«Роскосмос» пригласил экспертов NASA для расследования аварии «Прогресса»

Наука
Необходимость привлечения к расследованию коллег из США в госкорпорации объясняют повышенной сложностью аварии

Москва, 29 Декабря 2016, 06:17 — REGNUM  Эксперты NASA по просьбе «Роскосмоса» примут участие в расследовании причин аварии ракеты «Союз-У» с транспортным кораблём «Прогресс МС-04», пишет 29 декабря газета «Известия».

Необходимость обращения за помощью к американским коллегам в «Роскосмосе» объясняют тем, что нештатная ситуация оказалось исключительно сложной для установления её причин.

«Авария достаточно сложная с точки зрения понимания процессов, случившихся в крайне сжатые сроки. Речь идет о миллисекундах. Мы собираем и анализируем огромные объёмы данных по предыдущим нештатным ситуациям, в том числе из 70-х годов прошлого века. Привлекли к изучению причин аварии наших американских партнеров из NASA», — сообщил изданию гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев.

По его словам, специалисты NASA в своей практике также не сталкивались с авариями, которые происходили бы в такое сжатое время.

Как сообщало ИА REGNUM, авария ракеты-носителя «Союз-У» с транспортным кораблём произошла 1декабря после старта с космодрома Байконур. В первые минуты полёт проходил в штатном режиме, однако потом телеметрия корабля была потеряна.

«Прогресс МС-04», на борту которого находилось более 2,4 тонны груза для Международной космической станции, большей частью сгорел в плотных слоях атмосферы, отдельные обломки корабля упали на территории Тувы.

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