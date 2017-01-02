Олег Тупикин, , 00:20 — REGNUM

«Тула веками оружье ковала!»

Великий город русских оружейников подарил стране целую плеяду замечательных и самобытных мастеров — творцов русского оружия, которое с древних времён и до настоящего времени остаётся гарантом нашей независимости.

Один из этих мастеров — потомственный тульский оружейник Василий Алексеевич Дегтярёв. Он родился 21 декабря 1879 года по старому стилю (2 января 1880 года по новому). Воспитанием мальчика занимался его дед — тульский кузнец Николай Миронович Дегтярёв. Он и привил внуку любовь к оружейному делу, однажды взяв его с собой в оружейный заводской музей.

Едва закончив начальную церковно-приходскую школу, 11 — летний парнишка пришёл на тульский оружейный завод — надо было помогать семье, дед его к этому времени умер, а отец был неизлечимо болен. На дворе стоял 1891 год, и тульский завод приступал к выпуску нового изделия — русской трёхлинейной винтовки системы Мосина, носившей тогда название «винтовка образца 1891 года». Мальчику посчастливилось несколько раз лично увидеть знаменитого изобретателя. Трудовую деятельность Василий начал на станке по испытанию винтовочных пружин, и сразу постарался его усовершенствовать.

Первый раз увидев велосипед, мальчик смастерил свой — трёхколёсный, на зависть мальчишкам всей округи.

А однажды, во время одной из редких прогулок с больным отцом в окрестностях города, им встретился одинокий пахарь, неторопливо шагающий за плугом — это был граф Лев Николаевич Толстой, о чём с большим уважением и теплотой и сообщил отец своему удивлённому сыну.

Когда парню исполнилось 17 лет, Василий остался единственным кормильцем большой семьи. Смышлёного мастерового вскоре перевели на более сложную работу — на сборку винтовочных затворов и магазинов, где в конце концов он достиг такого мастерства, что мог изготовить любую деталь так полюбившейся ему винтовки. На заводе родился новый оружейный мастер…

В 1901 году Дегтярёва «забрили» в солдаты на долгих 5 лет, но ещё во время призыва парню объявили, что служить он будет в оружейной мастерской в Ораниенбауме, куда не редко направлялись тульские оружейники — новобранцы. Однако от стрелковой подготовки молодых солдат никто не освобождал. Однажды на полигоне, во время стрельб вышел из строя пулемёт «Максим», и Дегтярёв сумел его починить в полевых условиях, хотя об устройстве этого оружия имел самые приблизительные представления. После этого случая он был переведён на работу в опытную оружейную мастерскую, и в строй больше не становился.

В этой мастерской за два года Василий Алексеевич становится одним из лучших слесарей-оружейников, досконально изучивших отечественное и зарубежное стрелковое вооружение. Но больше всего его привлекали пулемёты… Он первым знакомился с новыми образцами оружия, поступающего на испытания. Чаще всего они были иностранного производства и не отличались надёжностью. По воспоминаниям самого Дегтярёва, именно в то время, когда он устранял очередную неисправность капризного пулемёта — иностранца, у него и возникло желание смастерить свой, русский пулемёт. Довелось ему в это время встреться со знаменитыми конструкторами-иностранцами, в том числе и с Джоном Мозесом Браунингом. Браунинг демонстрировал свою новую автоматическую винтовку, надеясь на заключение выгодного контракта с Россией. Во время испытаний винтовка отказала, починил её наш «тульский левша» — Василий Дегтярёв.

Пятилетний срок службы истёк, и талантливому мастеру предложили остаться в опытных мастерских вольнонаёмным. Он согласился, к тому же к нему приехала Вера, тульская девушка, которая провожала его на военную службу и обещала ждать…

В 1906 году произошло судьбоносное знакомство Дегтярёва с капитаном русской армии, артиллеристом — инженером Владимиром Григорьевичем Фёдоровым. Фёдоров попросил мастера изготовить по чертежу новую остроконечную пулю. С заданием Дегтярёв справился «на отлично». С этого момента и началось долголетнее и плодотворное сотрудничество русского военного учёного и талантливого тульского слесаря, переросшее в крепкую мужскую дружбу.

Фёдоров в это время работал над созданием автоматической винтовки, а точнее хотел создать новый вид оружия на базе трёхлинейной винтовки Мосина, своего непосредственного учителя. И в лице Дегтярёва он нашёл незаменимого помощника и единомышленника. Работа велась в условиях повышенной секретности и привела к ошеломляющему результату: Дегтярёв один, по чертежам, подсказкам и советам Фёдорова, учитывавшего предложения молодого мастера, изготовил первое в мире русское автоматическое оружие. Однако первый блин вышел комом — винтовка получилась тяжёлой и очень громоздкой, и явно не годилась для массового производства.

В 1907 году начался новый этап творческого содружества — создание автомата Фёдорова, конструкции абсолютно новой и оригинальной, не имеющей аналогов… Первым стрелял из нового оружия человек, который и изготовил каждую деталь автомата собственными руками — Василий Дегтярёв. Прогремела короткая очередь и… все пули попали в мишень.

В 1908 году после успешных испытаний автомата и Фёдорова и Дегтярёва перевели на военный Сестрорецкий завод, где они продолжили работу над своим детищем. В это время на заводе над созданием самозарядной винтовки трудился хорунжий Фёдор Васильевич Токарев, знакомый Дегтярёву ещё по Ораниенбауму. Возникла здоровая конкуренция, которая пошла на пользу всем русским изобретателям — оружейникам.

Однако на самом высоком уровне их работа не была оценена по достоинству. «Нам не хватит патронов!» — с таким аргументом Николай II не разрешил запустить в массовое производство ни автомат Фёдорова, ни винтовку Токарева. Официально же производство нового оружия тормозилось по сущему для того времени пустяку — «он выбрасывал гильзы вверх и мог демаскировать солдат!». Наконец, когда и этот «недостаток» был устранён, и стрелянные гильзы полетели вперёд, Сестрорецкому заводу поступил заказ на изготовление первой партии автоматов в количестве 150 единиц.

Перед самой войной, в 1913 году, автомат Фёдорова был усовершенствован и приспособлен под новый, изобретённый им малокалиберный патрон. Началась Первая мировая война, и все конструкторские работы были свёрнуты. Фёдорова командировали в Японию закупать винтовки, Дегтярёв вынужден был работать обычным мастером на заводе, к этому времени у него в семье росло уже четверо детей.

Но любимое дело он не бросил — усиленно занимался самообразованием, в том числе изучил от корки до корки научный труд своего учителя «Основания устройства автоматического оружия», подаренный ему самим автором. Огромный практический опыт, накопленные и приобретённые знания в области создания стрелкового оружия ждали своего часа…

Монотонная работа на заводе Дегтярёва тяготила, и при первой возможности он вернулся в мастерские Ораниенбаума. Там им в 1916 году была отлажена партия автоматов Фёдорова, изготовленная ещё до войны. Ими, после короткого обучения, была вооружена группа солдат из 60 человек и отправлена на фронт.

Первые русские автоматы вступили в войну. В том же 1916 году Дегтярёва снова направляют в Сестрорецк, где он демонстрирует своему удивлённому учителю, который в это время носил уже генеральские погоны, свою собственную разработку — автоматический карабин. С этого момента учитель и ученик стали на равных…

Первая мировая война закончилась для Российской империи революцией и ещё более кровавой гражданской войной. И учитель, и ученик встали на сторону советской власти. Фёдоров был назначен директором военного завода в городе Коврове Владимирской области, а Дегтярёв — его помощником, руководителем опытной мастерской. Им удалось наладить производство автоматов Фёдорова для Красной Армии.

В 1922 году Фёдоров получил государственную премию за созданный им автомат, ровно половину он передал своему другу и соратнику Дегтярёву, который на эти деньги приобрёл собственный дом для своей большой семьи.

В 1924 году у Дегтярёва появилась возможность воплотить в жизнь свою мечту: создать отечественный лёгкий ручной пулемёт. Работу по его созданию курировал лично Михаил Васильевич Фрунзе. На этот раз главным конструктором нового оружия был уже Василий Алексеевич, а Фёдоров оказывал ему необходимую помощь и поддержку.

Государственная комиссия Главного артиллерийского управления Красной Армии увидела пулемёт Дегтярёва в деле осенью 1924 года. Пулемёт на испытания в Москву Василий Алексеевич и двое сопровождающих привезли в деревянном ящике, в теплушке общего пассажирского вагона. На испытаниях присутствовал Семён Михайлович Будённый, он возглавлял приёмную комиссию и лично опробовал оба пулемёта. Да, в этот день испытывались два пулемёта, вторую разработку представил на испытания старый знакомый Дегтярёва, Токарев Ф.В.

Во время стрельбы у пулемёта Дегтярёва сломался боёк! Разъярённый неудачей изобретатель полностью переделал конструкцию оружия, которое так его подвело. Но новый пулемёт, на доводку которого потребовалось целых два года, стоил потраченного на него времени.

И вот новые испытания, на том же полигоне. И снова старый друг-соперник Токарев, а в добавок к нему ещё и иностранец — немецкий пулемёт Драйзе. Оружие Дегтярёва показало лучшую кучность боя и поразившую членов комиссии живучесть — отстреляв двойную норму боеприпасов без охлаждения ствола, пулемёт был готов к дальнейшему использованию. Замолчал пулемёт Токарева, захлебнулся немец, а «Дегтярёв» продолжал вести огонь. Смотр остановили на 2647 выстреле. Ни один другой пулемёт в мире не был способен на такое. Но испытания на этом не закончились — пулемёты погружали в воду, валяли в пыли, измазывали грязью. Выжил после такой экзекуции только «Дегтярёв», выпустив по мишеням больше 20 000 пуль! Это была победа, с которой поздравил счастливого конструктора Климент Ворошилов. В феврале 1927 года военные заводы начали серийный выпуск легендарного ручного отечественного пулемёта с маркой «ДП» на кожухе, что означало «Дегтярёв пехотный». Производство «ДП» продолжалось без малого 18 лет, и долгое время равных ему не было.

Сравнительно лёгкий, чуть тяжелее 9 кг, он стал мощным индивидуальным оружием бойцов Красной Армии. Сменный магазин в форме плоского блина, рассчитанный на 47 патронов не демаскировал стрелка. Даже разведчики во время Великой Отечественной войны брали это грозное оружие в рейды за линию фронта. Скорострельность пулемёта была оптимальной — до 600 выстрелов в минуту, а выпущенная из него пуля сохраняла свою убойную силу до 2,5 км. При применении патрона с тяжёлой пулей образца 1930 года пулемёт был способен поражать противника на расстоянии до 3,5 км, поэтому он применялся и против самолётов, особенно в начальный период войны.

Советская промышленность выпустила 795 000 ручных пулемётов системы Дегтярёва. Это абсолютный рекорд. В умелых руках пулемёт был незаменимым оружием.

Вот выписка из наградного листа на Сергея Андреевича Степанова, пулеметчика 2-й стрелковой роты 676-го стрелкового полка 15-й стрелковой дивизии 29-го стрелкового корпуса: «16.8.1943 г. в бою за села Городище, Гавриловка Сумской области, действуя исключительно смело, со своим ручным пулеметом тов. Степанов подобрался на фланг противника и уничтожил до 30 фашистов. При форсировании реки в Черниговской области тов. Степанов одним из первых переправился через реку и, ведя интенсивный пулеметный огонь по противник, уничтожил при этом до 50 гитлеровцев25.9.1943 г. в бою за с. Пелипча Черниговской области Степанов смело пробрался в тыл противника, открыл меткий огонь по отходящим колоннам, уничтожив при этом до 100 гитлеровцев… Тов. Степанов подобрался к складу с горючим и поджег его, после чего поджег склад с боеприпасами и вступил в перестрелку с их охраной. В этом бою был ранен в ногу, но не покинул поля боя, а продолжал сражаться с противником, и только при втором ранении в руку по приказу командира роты он оставил поле боя. За проявленный исключительный героизм в боях с немецкими оккупантами тов. Степанов достоин присвоения звания Героя Советского Союза». Документ подписан 5.10.1943 года подполковником Оноприенко.

Следующий шаг мастера — авиационный пулемёт, заменивший английский «Льюис». Потребовалось изготовить больший по ёмкости магазин и прикрепить к пулемёту мешок для стреляных гильз. Больших затруднений у конструктора это не вызвало.

После успешного применения «ДП» в самолётах настало время броневых машин и танков — для них тоже требовались простые и надёжные пулемёты.

С установкой «ДП» в танке успешно справился молодой сотрудник конструкторского бюро Дегтярёва и Фёдорова, в которое по существу превратилась опытная мастерская, Георгий Семёнович Шпагин, сконструировав оригинальную шаровую установку, позволяющую вести огонь танкисту-пулемётчику под любым углом.

В 1929 году опытная мастерская получает новое срочное задание — создать крупнокалиберный пулемёт, не уступающий зарубежным аналогам. В его разработке принимали участие практически все конструкторы мастерской, но наибольший вклад внесли Дегтярёв и Шпагин, поэтому это мощное изделие получило название «12,7 мм крупнокалиберный пулемёт Дегтярёва — Шпагина образца 1938 года». Пулемёт превзошёл все существующие иностранные системы подобного класса. На расстоянии в 500 метров он легко пробивал стальную 15-мм броню высокой твёрдости, скорострельность его достигала 1500 выстрелов в минуту, а прицельная дальность превышала 3,5 км.

До 22 июня 1941 года на Ковровском механическом заводе было выпущено около 2000 ДШК, а к концу Великой Отечественной войны это число возросло до 9000 экземпляров. ДШК применялся во всех родах войск, в том числе в системе ПВО, устанавливался на бронемашинах, бронепоездах, танках, бронекатерах и более крупных военных кораблях. Его сметающая ураганная мощь не оставляла врагу никаких шансов. Крупнокалиберный пулемёт Дегтярёва — Шпагина — это практически единственное оружие, созданное до войны, которое состоит на вооружении и применяется в вооружённых конфликтах в настоящее время.

2 января 1940 года, в день своего 60 — летия, В.А. Дегтярёв услышал по радио: «…Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении конструктора Дегтярёва… За выдающиеся успехи в деле изобретения и конструирования новых, особо важных образцов вооружения Красной Армии присвоить товарищу Василию Алексеевичу Дегтярёву звания Героя Социалистического Труда с вручением высшей награды СССР ордена Ленина и выдать денежную премию в размере пятидесяти тысяч рублей».

Доктор технических наук и депутатом Верховного Совета ССР. Казалось бы, человек достиг вершины своих возможностей, большего от него нечего ожидать, и ничего нельзя от него требовать. Но в мире становилось всё тревожнее, по Европе расползалась коричневая чума фашизма, совсем недавно отгремели бои на Халхин-Голе, продолжалась связанная с огромными трудностями советско-финская война. Дегтярёв не собирался уходить на покой, он занимался усовершенствованием своего автомата, первые образцы которого увидели свет ещё в 1934 году. И автомат с повышенной ёмкостью магазина, вмещавшего 73 патрона, был создан под наименованием ППД-40, он принял участие в заключительных боях финской компании, и встретил огнём гитлеровских оккупантов, перешедших границу СССР 22 июня 1941 года.

На Ковровском заводе было изготовлено 81 118 автоматов с маркой ППД. Вскоре ему на смену пришёл более простой в изготовлении автомат ППШ, создателем которого стал ученик Дегтярёва Шпагин.

Следует отметить, что Дегтярёва никто не принуждал вступать в ВКП (б), решение он принял сам, накануне войны.

Неоценимый вклад внёс тульский мастер в разгром фашистов под Москвой. Танковые клинья гитлеровцев рвались к столице. Их были тысячи, во много раз больше того числа, что выдают современные «историки». Кроме бронированных машин немецкого производства к Москве позли французские, чехословацкие, итальянские, польские танки. Были среди них и трофейные — советские. Все силы и средства Красной Армии были брошены навстречу бронированным армадам. Но из катастрофически не хватало. Именно тогда Дегтярёв со своими товарищами совершили беспримерный подвиг: за несколько недель они создали принципиально новое оружие — противотанковое ружьё, в два раза легче немецкого и во столько же раз мощнее. Испытания показали, что выпущенная из противотанкового ружья бронебойно-зажигательная 14,5 мм пуля со стальным калёным сердечником пробивает лобовую броню любого немецкого танка на дистанции до 500 метров.

Вместе с 5-зарядным ПТР Симонова ПТРД (противотанковое ружьё Дегтярёва) было немедленно принято на вооружение и вступило в бой. Производство ПТРД шло круглосуточно в трех цехах — в первом изготовлялся ствол, во втором ложе и приклад, в третьем затвор. За одним из станков трудился и сам создатель ружья.

Серийное производство ПТРД началось в Коврове 22 сентября 1941 года, в октябре первая партия из 50 ружей была отправлена на фронт. Всего в 1941 году было выпущено 17 688 ружей, а в 1942 году — 184 800 ПТРД. А за всё время Великой Отечественной войны было изготовлено 281 111 ПТРД.

Об эффективности нового оружия говорит выдержка из телеграммы с фронта 41 года: «На нашем участке фронта противник ведет беспрерывные контратаки большими силами танков. Воины нашего соединения в этих боях за последние 10 дней подбили около 200 танков. Около половины из них подбито бронебойщиками, вооруженными противотанковыми ружьями Вашей конструкции… редактор газеты «Армейская правда» Авдюхин».

…11 января 1943 года возле хутора Дядин Белокалитвинского района Ростовской области на пути немецких танков, прорвавшихся в тыл советских войск, встал всего один боец — Старцев Фёдор Григорьевич. Отважный красноармеец, ведя огонь из ПТРД, подбил и сжёг 11 вражеских танков, сорвав контратаку гитлеровцев. Старцев погиб во втором своём бою, 18 января, уничтожив ещё четыре фашистских танка. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено посмертно.

Хорошо известно, что практически вся наземная боевая техника гитлеровцев, пересекшая границу СССР в июне, к концу года прекратила своё существование. Танки, бронемашины, весь автотранспорт и мотоциклетный парк были уничтожены, или вышли из строя по другим причинам. Для продолжения военных действий фашистам потребовалась полная замена всей немецкой техники. Да и тех солдат вермахта, кто начал воевать с Советским Союзом в 41-ом, к концу войны практически не осталось. Противотанковое ружьё Дегтярёва в начальный период войны способно было уничтожить любой немецкий танк, не говоря уже об автомашинах и мотоциклах. Большой любовью пользовалось противотанковое ружьё у партизан — … пули легко пробивали паровозные котлы и цистерны с бензином, бронетехника не спасала карателей в «партизанских краях» от метких выстрелов из засад. Даже низколетящие самолёты становились добычей длинноствольного ружья. Использовалось оно и для подавления вражеских огневых точек, и как снайперское оружие.

В сражениях Великой Отечественнной войны ручному пулемёту пришлось противостоять страшному противнику, лучшему оружию фашистской Германии — единому пулемёту MG — 34, и его модификации MG — 42. Уступая по основным тактико-техническим показателям немецкой «машине смерти», более мобильный, лёгкий и надёжный ДП прошёл суровые испытания, и над поверженным рейхстагом прозвучала его победная симфония.

До конца войны Дегтярёв занимался организацией массового производства оружия, улучшил свой ручной пулемёт, который был принят на вооружение 14.10.1944 года под названием «7,62-мм ручной пулемёт Дегтярёва, модернизированный (ДПМ)».

Свои опыт и знания Дегтярёв щедро передавал ученикам: Сергею Гавриловичу Симонову, конструктору автоматической винтовки, самозарядного карабина и 5-зарядного ПР, Георгию Семёновичу Шпагину, соавтору Дегтярёва по изобретению крупнокалиберного пулемёта ДШК, и конструктору основного автомата Красной Армии — знаменитого ППШ, Пётру Максимовичу Горюнову — создателю великолепного станкового пулемёта СГ-43, пришедшего на смену легендарному пулемёту «Максим».

За заслуги в укреплении обороноспособности страны гениальный русский конструктор стрелкового оружия Дегтярёв Василий Алексеевич четырежды награждался Сталинской премией (последняя награда посмертно), стал вторым после Сталина Героем Социалистического Труда, был представлен к званию генерал-майора инженерно-артиллерийской службы и степени доктора технических наук, трижды награждался Орденом Ленина, является кавалером ордена Суворова I и II степени, награждён орденом Красной Звезды и орденом Трудового Красного Знамени и различными медалями.

Скончался Дегтярёв 16 января 1949 года и был похоронен в городе Коврове на Иоанно-Воинском кладбище.

Именем Дегтярёва назван завод в Коврове, на котором он трудился вплоть до своей смерти. Улицы многих городов России названы в честь тульского мастера.

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