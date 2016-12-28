В Воронеже прошел испытания кислородно-метановый двигатель нового поколения

Воронеж, , 15:40 — REGNUM В воронежском Конструкторском бюро химавтоматики (КБХА) успешно прошли испытания кислородно-метанового двигателя-демонстратора РД0162Д2А, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре НПО «Энергомаш» 28 декабря. Всего было проведено 10 включений по программе первого пускового дня. Испытания прошли еще 22 декабря.

Кроме того, в пресс-центре сообщили, что в 2016 году КБХА полностью выполнил план по изготовлению и поставке жидкостных ракетных двигателей 14Д23. При этом количество выпущенных двигателей значительно увеличилось в сравнении с 2015 годом.

ИА REGNUM напоминает, что двигатель РД0162Д2А входит в список многоразовых жидкостных ракетных двигателей, которые используются в космических транспортных системах. Он работает на сжиженном природном газе, а в качестве окислителя используется кислород. При этом пока в мире подобные двигатели не используются. Кроме того, его преимуществом является использование экологически чистых компонентов.

Ранее также сообщалось, что всего в 2016 году специалисты Научно-исследовательского комплекса АО «КБХА» в 2016 году провели 72 испытания ракетных двигателей.