Биологи назвали границы «серой зоны» животного мира

В ней находятся некоторые виды мидий, горилл, дождевых червей, бабочек и комаров

Париж, , 13:21 — REGNUM Французские специалисты изучили так называемую серую зону животного мира, переходную область, в пределах которой из одного вида появляются новые. Итоги научной работы изложены в журнале PLOS Biology, кратко о ней сообщается на сайте EurekAlert!

Интерес биологов привлекла способность организмов скрещиваться и обмениваться генами, на которую влияют дивергентные свойства — присутствие генетических различий в тех или иных признаках. Такие особенности, по мнению ученых, в конечном счете, и определяют процесс образования новых видов.

Работа, проведенная учеными, позволила сделать модели образования новых видов более совершенными. Новый подход биологи применили к значительному числу данных о геноме, в числе которых — 61 пара популяций и видов животных.

Исследование показало, что у некоторых видов присутствует молекулярная дивергенция — отклонение в пределах генома на 0,5−2%. Виды животных, обладающие такой особенностью, находятся в той самой серой зоне. В частности это некоторые виды мидий, горилл, дождевых червей, бабочек и комаров.