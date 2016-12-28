Среда, 28 Декабря 2016 года
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На спутнике Плутона найдены новые следы подледного океана

Наука
Ледовые «растяжки» занимают примерно 1% всей поверхности небесного тела
Плутон
Иллюстрация: NASA
Плутон

Вашингтон, 28 Декабря 2016, 12:00 — REGNUM  Трехмерные снимки поверхности Харона, крупнейшего из спутников Плутона, говорят о наличии под поверхностью небесного тела замороженного океана. Новые изображения были получены зондом НАСА New Horizons, статья об исследовании опубликована в журнале Icarus.

В 2015 году, после пролета зонда рядом с Плутоном и его спутниками, ученым стало известно о наличии на Хароне сложного рельефа. Так, на экваторе спутника находится сеть каньонов длиной более 1800 км, которая, предположительно, появилась в результате замерзания подледного океана в недрах небесного тела.

Теперь ученые, изучающие снимки New Horizons, предоставили новые доказательства такой гипотезы. Они объединили фотографии в трехмерные стерео-изображения, что позволило увидеть все неровности поверхности, включая небольшие впадины и каньоны. Как оказалось, ледовые «растяжки» занимают примерно 1% всей поверхности спутника, что подтверждает наличие подо льдом крупного океана.

По оценкам ученых, водоем замерз довольно давно — несколько миллиардов лет назад, так как трещины обнаружены на самых старых равнинах спутника. Из-за замерзания океана диаметр Харона увеличился на несколько километров. Специалисты предполагают, что когда-то распад радиоактивных элементов в ядре планеты привел к возникновению тепла, и, в свою очередь, к появлению подповерхностного слоя воды. После исчерпания запасов радионуклидов недра Харона остыли и вода замерзла.

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