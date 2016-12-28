Китайским ученым удалось модифицировать гены млекопитающих

Исследование длилось более двух лет

Куньмин, Китай, , 11:47 — REGNUM Профессор Куньминского института зоологии Ли Чаохуэй сообщил об успехе группы китайских исследователей, которым удалось модифицировать гены небольших млекопитающих — землероек. По словам ученого, благодаря данному исследованию, ученые совершили прорыв в изучении генов млекопитающих.

Ученым удалось вырастить самца землеройки с помощью стволовых клеток. В процессе взращивания животного исследователи модифицировали ряд генов животного, благодаря чему млекопитающее получило ряд «нехарактерных» для данного вида свойств, пишет «Жэньминь жибао».

«Землеройки гораздо ближе к приматам по сравнению с теми же грызунами, которые зачастую используются в биомедицинских исследованиях. Благодаря этому мы можем проводить более широкий спектр экспериментов и исследований, которые, безусловно, не причинят подопытным боли», — сообщил журналистам профессор Ли.

Землеройки — мелкие зверьки с вытянутой в форме хобота мордочкой, внешне похожие на мышей. Землеройки распространены практически по всему земному шару, за исключением полярных областей, Австралии, Новой Зеландии и Южной Америки.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти Автономного района Внутреняя Монголия сообщили об успешном клонировании овцы редкого вида, шерсть которой используется для создания тончайшего кашемира. Как отметили китайские ученые, новорожденная овца полностью здорова.

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